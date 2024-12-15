الأحد 15 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!

بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
15 ديسمبر 2024 21:20

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يحتفظ بـ «المسافة القصيرة»!
يوفنتوس يفلت من السقوط أمام «المتعثر»!


توقف مسلسل انتصارات فيورنتينا عند ثمانية على التوالي، ومني بهزيمته الأولى، منذ منتصف سبتمبر، وذلك بسقوطه على أرض بولونيا 0-1، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
بغياب مدربه رافاييلي بالادينو بسبب وفاة والدته روزا صباح الأحد، سقط فيورنتينا على يد الفريق الذي يشرف عليه مدربه السابق فينتشينزو إيتاليانو، وتلقى الهزيمة الأولى، منذ خسارته أمام أتالانتا في 15 سبتمبر (2-3)، والثانية فقط هذا الموسم.
وبفشله في التفوق على إنجاز عام 1960 حين حقق ثمانية انتصارات متتالية، تجمد رصيد «فيولا» عند 31 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف الإنتر حامل اللقب وأمام لاتسيو، وذلك بانتظار المواجهة المنتظرة بين الأخيرين الاثنين على الملعب الأولمبي في روما.
ويملك فيورنتينا مباراة تأجلت ضد الإنتر بسبب الأزمة القلبية للاعبه إدواردو بوف الذي غادر المستشفى وزار زملاءه في مركز التمارين.
وفي المقابل، رفع بولونيا، خامس الموسم الماضي بقيادة مدرب يوفنتوس الحالي تياجو موتا، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع موقتاً.
وبعد شوط أول غابت عنه الفرص الحقيقية، باستثناء واحدة لفيورنتينا عبر مويس كين بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية تألق الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي في صدها (44)، بدأ بولونيا الثاني بكرة في القائم للأرجنتيني سانتياجو كاسترو، بعد تمريرة رأسية من البديل الأسكتلندي لويس فيرجوسون (46)، وصولاً إلى تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، عبر الدنماركي ينس أدوجارد، من تمريرة عرضية للأرجنتيني بنخامين دومينيجيز، فشل زميله السويسري ريمو فرولر في تحويلها داخل الشباك، لكنها سقطت أمام أودجارد الذي سددها في المرمى (59).
واحتفل إيتاليانو كثيرا بالانتصار على الفريق الذي أشرف عليه لثلاثة أعوام وقاده لنهائي الكأس (2023) ومسابقة كونفرنس ليج (2023 و2024)، ما أثار حفيظة مدير فيورنتينا دانييلي برادي الذي اعتبر ذلك دليل «عدم احترام» لجمهور «فيولا»، قائلاً لشبكة «دازون»، إنه «لم يعجبني أبداً سلوك إيتاليانو تجاه مشجعينا، معاً تشاركنا الفرح والألم، بالتالي أرى بهذا التصرف قلة احترام، لقد عرفت الكثير عن هذا الرجل اليوم».
وكشف «لم ألتق إيتاليانو بعد المباراة ولم أشأ فعل ذلك أصلاً».
وكانت المرة الأولى التي يتواجه فيها إيتاليانو مع فيورنتينا، بعدما غادره نهاية الموسم الماضي، وهو قام بتحية جميع لاعبي فريقه السابق قبل المباراة حتى الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء والمدرب المساعد ستيفانو تشيتيريو الذي قاد الفريق في ظل غياب بالادينو.
وبعد أربع هزائم متتالية، حقق فيرونا فوزه الثاني هذا الموسم بعيداً عن ملعبه والخامس بالمجمل، وجاء على حساب بارما 3-2، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف مضيفه مباشرة، فيما ابتعد ليتشي بعض الشيء عن منطقة الخطر ورفع رصيده إلى 16 نقطة بفوزه على ضيفه مونزا التاسع عشر قبل الأخير 2-1.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
بولونيا
إنتر ميلان
أتالانتا
لاتسيو
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
الرياضة
بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
اليوم 21:20
زايد بن حمد يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول
الرياضة
زايد بن حمد يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول
اليوم 21:10
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
اليوم 21:07
آثار دمار الإعصار "تشيدو" في أرخبيل مايوت الفرنسي
الأخبار العالمية
"تشيدو" يخلّف مئات القتلى في أرخبيل مايوت الفرنسي
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©