بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!



روما (أ ف ب)



توقف مسلسل انتصارات فيورنتينا عند ثمانية على التوالي، ومني بهزيمته الأولى، منذ منتصف سبتمبر، وذلك بسقوطه على أرض بولونيا 0-1، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بغياب مدربه رافاييلي بالادينو بسبب وفاة والدته روزا صباح الأحد، سقط فيورنتينا على يد الفريق الذي يشرف عليه مدربه السابق فينتشينزو إيتاليانو، وتلقى الهزيمة الأولى، منذ خسارته أمام أتالانتا في 15 سبتمبر (2-3)، والثانية فقط هذا الموسم.

وبفشله في التفوق على إنجاز عام 1960 حين حقق ثمانية انتصارات متتالية، تجمد رصيد «فيولا» عند 31 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف خلف الإنتر حامل اللقب وأمام لاتسيو، وذلك بانتظار المواجهة المنتظرة بين الأخيرين الاثنين على الملعب الأولمبي في روما.

ويملك فيورنتينا مباراة تأجلت ضد الإنتر بسبب الأزمة القلبية للاعبه إدواردو بوف الذي غادر المستشفى وزار زملاءه في مركز التمارين.

وفي المقابل، رفع بولونيا، خامس الموسم الماضي بقيادة مدرب يوفنتوس الحالي تياجو موتا، رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع موقتاً.

وبعد شوط أول غابت عنه الفرص الحقيقية، باستثناء واحدة لفيورنتينا عبر مويس كين بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية تألق الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي في صدها (44)، بدأ بولونيا الثاني بكرة في القائم للأرجنتيني سانتياجو كاسترو، بعد تمريرة رأسية من البديل الأسكتلندي لويس فيرجوسون (46)، وصولاً إلى تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، عبر الدنماركي ينس أدوجارد، من تمريرة عرضية للأرجنتيني بنخامين دومينيجيز، فشل زميله السويسري ريمو فرولر في تحويلها داخل الشباك، لكنها سقطت أمام أودجارد الذي سددها في المرمى (59).

واحتفل إيتاليانو كثيرا بالانتصار على الفريق الذي أشرف عليه لثلاثة أعوام وقاده لنهائي الكأس (2023) ومسابقة كونفرنس ليج (2023 و2024)، ما أثار حفيظة مدير فيورنتينا دانييلي برادي الذي اعتبر ذلك دليل «عدم احترام» لجمهور «فيولا»، قائلاً لشبكة «دازون»، إنه «لم يعجبني أبداً سلوك إيتاليانو تجاه مشجعينا، معاً تشاركنا الفرح والألم، بالتالي أرى بهذا التصرف قلة احترام، لقد عرفت الكثير عن هذا الرجل اليوم».

وكشف «لم ألتق إيتاليانو بعد المباراة ولم أشأ فعل ذلك أصلاً».

وكانت المرة الأولى التي يتواجه فيها إيتاليانو مع فيورنتينا، بعدما غادره نهاية الموسم الماضي، وهو قام بتحية جميع لاعبي فريقه السابق قبل المباراة حتى الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء والمدرب المساعد ستيفانو تشيتيريو الذي قاد الفريق في ظل غياب بالادينو.

وبعد أربع هزائم متتالية، حقق فيرونا فوزه الثاني هذا الموسم بعيداً عن ملعبه والخامس بالمجمل، وجاء على حساب بارما 3-2، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف مضيفه مباشرة، فيما ابتعد ليتشي بعض الشيء عن منطقة الخطر ورفع رصيده إلى 16 نقطة بفوزه على ضيفه مونزا التاسع عشر قبل الأخير 2-1.