لابا وجارديم.. «معادلة العين الناجحة»

مراد المصري (أبوظبي)

أثبتت معادلة المدرب ليوناردو جارديم، والمهاجم كودجو لابا، نجاحها حتى الآن مع العين، بعد تولي المدرب البرتغالي المهمة مؤخراً، ليعيد استكشاف موهبة التوجولي الذي سجل «هاتريك» للمرة الثانية خلال ثلاث مباريات، و7 أهداف بالمجمل في آخر ثلاث مباريات على التوالي، وكان الأهم الثلاثية التي قلب فيها «الزعيم» تأخره إلى فوز على الجزيرة 3-1، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويعتبر جارديم متخصصاً في التعامل مع النجوم، وجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم، خلال مسيرة حافلة في الأندية التي قادها، وهذا ما برز في تعامله مع لابا، الذي تراجع مردوده مع المدرب السابق هيرنان كريسبو، ومن أبرز المهاجمين الذين سبق أن تألقوا تحت قيادة جارديم، الكولومبي رداميل فالكاو، الذي يعد أكثر من سجل أهدافاً معه بإجمالي 106 أهداف، وكيليان مبابي الذي سجل 27 هدفاً، وكلاهما في صفوف موناكو الفرنسي، كما أن لاعبي خط الوسط كانوا يسجلون الأهداف معه، ومنهم فابينيو الذي سجل 30 هدفاً، وبيرناردو سيلفا الذي سجل 28 هدفاً.

وأشار جارديم إلى أن لابا، يشعر بـ «السعادة» في الوقت الحالي، معتبراً أنه سبب تألقه، وقال: «هذا مستوى لابا الذي شاهدته عندما كنت مدرباً لشباب الأهلي في 2022، وهو عاد مرة أخرى ليؤكد أنه مهاجم جيد للغاية، وأعتقد أن اللاعب عندما يكون سعيداً فإن أداءه يتحسن».

وأضاف المدرب: «قبلت التحدي مع العين لكي ننافس، وأؤمن بإمكانية الفوز باللقب، وعلينا أن نركز في المباريات المقبلة، وأهدي هذا الفوز إلى الجمهور، ونعدهم أن يكون بداية الإنجازات، خصوصاً أننا لم نحقق الفوز على الجزيرة في العام الماضي».