بورنموث ووستهام.. «نقطة صعبة»!



لندن (أ ف ب)



انتزع بورنموث تعادلاً صعباً من ضيفه وستهام 1-1، في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ظل التعادل السلبي سيد الموقف، حتى نجح البرازيلي لوكاس باكيتا من منح وستهام التقدم من ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، إثر لمسة يد من تايلر أدامس داخل المنطقة، لكن بورنموث انتزع التعادل بوساطة التركي أنس أونال في الدقيقة الأخيرة من ضربة حرة مباشرة سكنت الزاوية العليا.

ورفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، ووستهام رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان بورنموث حقق الفوز على مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال على أرضه هذا الموسم، لكن وستهام أوقف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق الجنوبي.