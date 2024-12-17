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الرياضة

رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

رونالدو يترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
17 ديسمبر 2024 12:35

لندن (رويترز)
قال مهاجم البرازيل السابق رونالدو (48 عاماً) إنه سيترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ويعتزم رونالدو، الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، الترشح في انتخابات الاتحاد البرازيلي لخلافة الرئيس الحالي إدنالدو رودريجيز عام 2026.
وقال لشبكة جلوبو إسبورتي: «من بين مئات الأشياء التي تدفعني للترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أريد استعادة هذه المكانة والاحترام الذي كان يتمتع به منتخب البرازيل دائما ولم يعد يحظى بها أي شخص آخر اليوم».
وقال مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد السابق إنه يتوقع أيضاً بيع حصته في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.
وأضاف: «نحن نتفاوض بشأن بيع محتمل في وقت قريب للغاية وينبغي أن ننهي الصفقة، لن يكون ذلك عائقاً أمام ترشحي».
وامتلك رونالدو 90 بالمئة سابقاً من أسهم نادي كروزيرو البرازيلي، والذي باعه في وقت سابق من هذا العام.

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