محمد صلاح يهدد «بيكهام» في الدوري الإنجليزي!

معتز الشامي (أبوظبي)
يفصل الدولي المصري محمد صلاح 3 تمريرات حاسمة «صناعة أهداف» عن تحطيم رقم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد صناعة الهدف الأول لفريق ليفربول أمام فولهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أنفيلد»، وانتهت بالتعادل 2-2 بالجولة الـ 16 من «البريميرليج».
ووصل رصيد محمد صلاح من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلى 78 تمريرة حاسمة ويفصله 3 تمريرات من أجل معادلة رقم الإنجليزي ديفيد بيكهام صاحب المركز العاشر في قائمة الأكثر صناعة للأهداف على مر تاريخ البريميرليج.
ويملك محمد صلاح في رصيده 77 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول، وتمريرة حاسمة واحدة مع تشيلسي الإنجليزي.
وفي حالة صناعة محمد صلاح لـ 3 تمريرات حاسمة قادمة، سيقتحم قائمة العشرة الأوائل الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، وسيكون أمامه فرصة كبيرة لتحطيم رقم «بيكهام»، والزحف نحو رقم جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق صاحب المركز التاسع بالقائمة.
كما يفصل محمد صلاح 3 أهداف عن معادلة رقم ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد السابق، كثامن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي.
رفع صلاح رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 77 مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي، وأمامه 3 تمريرات من أجل معادلة رقم ديفيد بيكهام لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن في قائمة الأكثر صناعة للأهداف مع فريق واحد برصيد 80 هدفاً.
قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ «البريميرليج»:
ريان جيجز 162
كيفين دي بروين 114
سيسك فابريجاس 111
واين روني 103
فرانك لامبارد 102
دينيس بيركامب 94
ديفيد سيلفا 93
ستيفن جيرارد 92
جيمس ميلنر 89
ديفيد بيكهام 80
محمد صلاح 78
قائمة الأكثر صناعة للأهداف مع فريق واحد في «البريميرليج»:
ريان جيجز 162
كيفين دي بروين 113
دينيس بيركامب 94
ديفيد سيلفا 93
واين روني 93
ستيفن جيرارد 92
فرانك لامبارد 90
ديفيد بيكهام 80
محمد صلاح 77
تييري هنري 74
سيسك فابريجاس 70