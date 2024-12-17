محمد صلاح يهدد «بيكهام» في الدوري الإنجليزي!

معتز الشامي (أبوظبي)

يفصل الدولي المصري محمد صلاح 3 تمريرات حاسمة «صناعة أهداف» عن تحطيم رقم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لاعب وسط مانشستر يونايتد، بعد صناعة الهدف الأول لفريق ليفربول أمام فولهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أنفيلد»، وانتهت بالتعادل 2-2 بالجولة الـ 16 من «البريميرليج».

ووصل رصيد محمد صلاح من التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلى 78 تمريرة حاسمة ويفصله 3 تمريرات من أجل معادلة رقم الإنجليزي ديفيد بيكهام صاحب المركز العاشر في قائمة الأكثر صناعة للأهداف على مر تاريخ البريميرليج.

ويملك محمد صلاح في رصيده 77 تمريرة حاسمة بقميص ليفربول، وتمريرة حاسمة واحدة مع تشيلسي الإنجليزي.

وفي حالة صناعة محمد صلاح لـ 3 تمريرات حاسمة قادمة، سيقتحم قائمة العشرة الأوائل الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، وسيكون أمامه فرصة كبيرة لتحطيم رقم «بيكهام»، والزحف نحو رقم جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق صاحب المركز التاسع بالقائمة.

كما يفصل محمد صلاح 3 أهداف عن معادلة رقم ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد السابق، كثامن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي.

رفع صلاح رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 77 مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي، وأمامه 3 تمريرات من أجل معادلة رقم ديفيد بيكهام لاعب وسط مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن في قائمة الأكثر صناعة للأهداف مع فريق واحد برصيد 80 هدفاً.



قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ «البريميرليج»:

ريان جيجز 162

كيفين دي بروين 114

سيسك فابريجاس 111

واين روني 103

فرانك لامبارد 102

دينيس بيركامب 94

ديفيد سيلفا 93

ستيفن جيرارد 92

جيمس ميلنر 89

ديفيد بيكهام 80

محمد صلاح 78

قائمة الأكثر صناعة للأهداف مع فريق واحد في «البريميرليج»:

ريان جيجز 162

كيفين دي بروين 113

دينيس بيركامب 94

ديفيد سيلفا 93

واين روني 93

ستيفن جيرارد 92

فرانك لامبارد 90

ديفيد بيكهام 80

محمد صلاح 77

تييري هنري 74

سيسك فابريجاس 70