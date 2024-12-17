السعودية تستعد لـ «خليجي 26» بـ «ثلاثية»



الرياض (د ب أ)



تغلب المنتخب السعودي على ترينيداد وتوباجو 3-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الشباب، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 26» التي ستقام في دولة الكويت.

وتقدم صالح الشهري بهدف للمنتخب السعودي من ضربة جزاء، وعزز «الأخضر» تقدمه بهدف ثانٍ بواسطة عبدالله الحمدان، وسجل ناصر الدوسري الهدف الثالث للفريق.

وعمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لخوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين كل منهما شارك في شوط كامل.

من جهة أخرى، واصل فراس البريكان تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل عبد الله الخيبري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى حسان التمبكتي بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي.

ولم يشارك اللاعب سلطان الغنام في المباراة لتعرضه لنزلة برد حيث فضل الجهاز الطبي إراحته.