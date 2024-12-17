منتخبنا «كامل العدد» قبل «خليجي 26»

معتز الشامي (أبوظبي)

تكتمل صفوف منتخبنا الوطني للمرة الأول في تدريب اليوم، على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، بعد انتظام «السداسي» حمد المقبالي، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله «شباب الأهلي»، وفارس خليل، طحنون الزعابي، فابيو ليما، وكايو كانيدو «الوصل»، عقب مباراة الفريقين، في ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في «خليجي 26» بالكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل، وتغادر البعثة صباح غد، عبر مطار دبي الدولي، عقب المران الصباحي، على أن يخوض تدريباً مسائياً خفيفاً، بعد الوصول إلى الكويت.

وأصبحت قائمة المنتخب تضم 26 لاعباً، وركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية، وجاءت التدريبات البدنية متوازنة، بسبب مشاركة جميع اللاعبين مع أنديتهم في الجولة الماضية من الدوري، بينما اهتم باولو بينتو المدير الفني بالحديث مع لاعبي «الأبيض»، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباريات خلال البطولة، التي تتطلب التركيز الكامل من الجميع، مشيراً إلى أهمية الأداء بقوة وروح قتالية عالية، بالإضافة إلى التمسك بثقافة الفوز، بعدما وصل «الأبيض» إلى «فورمة» فنية رائعة في آخر تجمع نوفمبر الماضي.

ويلعب المنتخب الوطني أمام قطر مباراة الافتتاح للمجموعة الأولى يوم السبت المقبل، وتضم المجموعة أيضاً الكويت صاحب الأرض والجمهور وعُمان.

من ناحية أخرى، يواصل اتحاد الكرة التحضير لاستقبال جماهير منتخبنا، وذلك بعدما أعلن عن توفير 2000 تذكرة للجماهير الراغبة في الحضور، وتشكيل فريق عمل ميداني من إدارة العلاقات العامة بالاتحاد، وممثلي الإدارات المعنية، بهدف توفير كل سبل الدعم لجماهير المنتخب خلال مشوار البطولة، بداية بمباراة الافتتاح أمام قطر، لاسيما من حيث توفير التذاكر وأدوات التشجيع، وتسهيل مهمة دخولهم إلى الملاعب، والوصول إليها في الكويت بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحدث، ويتوقع الاتحاد توافد أعداد كبيرة خلف المنتخب في البطولة التي تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير المنتخبات المشاركة بشكل عام، وجماهير «الأبيض» على وجه التحديد.

من جهته، أكد ياسر سالم، مدير المنتخب استمرار التدريبات اليومية بحالة تركيز عالية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، من حيث التركيز والجدية والتفاني في التدريبات.

وقال: «المنتخب يملك عناصر متميزة في كل الخطوط، وجميع اللاعبين لديهم الدوافع والطموحات لتقديم الأفضل مع «الأبيض» متى ما شاركوا خلال المباريات، وهناك ثقة كبيرة في الجميع».

وعن التحضير للبطولة لأنها المباراة الثانية أمام قطر، بعد مباراة تصفيات «المونديال» نوفمبر الماضي، قال: «بطولات الخليج لها خصوصيتها، ونحترم جميع المنتخبات، ونستعد للبطولة بشكل جيد، بوصفها محطة مهمة للغاية في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وجميع المنتخبات تدخل البطولة بجدية كبيرة، ولا أحد يمكنه توقع نتيجة أي مباراة، وليس صحيحاً أن خسارة مباراة أو الفوز بأخرى، قبل البطولة الخليجية، يؤثر إيجاباً أو سلباً على طرفي اللقاء، لأن لبطولات الخليج خصوصيتها التي لا يعرفها إلا من شارك بها، وهي بطولة تمثل طموحاً خاصاً لكل لاعب في المنطقة، والجماهير أيضاً، كما أن جميع المنتخبات المشاركة لديها نفس الحظوظ تقريباً، وجميعها مرشحة للتأهل من مجموعتها، وأيضاً للفوز باللقب، لكن ما يشغلنا حالياً هو العمل على زيادة الانسجام والتفاهم بين لاعبي المنتخب، والتفكير في كل مباراة على حدة، بغض النظر عن الضغوط المرتبطة بالبطولات الكبيرة مثل بطولة الخليج».