ريال مدريد.. موعد مع «العالمية السادسة»!

الدوحة (أ ف ب)

يبحث ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن لقب جديد، يضيفه إلى خزانته المدججة بالكؤوس، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم «الإنتركونتيننتال»، اليوم، على استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.

وتأتي المباراة على الملعب الذي يتسع لنحو 89 ألف مشجّع في العاصمة القطرية، في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022، حين توّجت أرجنتين ليونيل ميسي باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

ويخوض «النادي الملكي» المواجهة النهائية الحادية عشرة له في مسابقة للأندية تابعة للاتحاد الدولي «الفيفا»، بعدما سبق أن توّج بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات.

ويملك ريال فرصة نادرة لإنهاء العام بمعانقة لقبه الخامس، بعد أن توّج بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الإسبانية، والكأس السوبر الأوروبية خلال 2024.