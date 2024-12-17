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الرياضة

«الفيفا» يعوض فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم

فينيسيوس جونيور
18 ديسمبر 2024 00:52

الدوحة (أ ف ب) 

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تُوّج فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، بجائزة «الأفضل» لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في الدوحة.
وعوَّض فينيسيوس المُتوج مع النادي الملكي بلقبي الدوري المحلي «الليجا»، ودوري أبطال أوروبا، خيبة حلوله ثانياً في جائزة الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم التي كانت من نصيب لاعب الوسط الإسباني رودري.
وتصدر فينيسيوس «24 عاماً» التصويت الذي شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحفيون وجماهير، متفوقاً على عشرة مرشحين آخرين برصيد 48 نقطة، أمام رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا «43 نقطة»، وزميله في ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام «37 نقطة».
وبات فينيسيوس الذي خلف نجم إنتر ميامي الأميركي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الجائزة في النسختين الأخيرتين، أول برازيلي يفوز بجائزة «الفيفا» لأفضل لاعب في العالم منذ عام 2007، حينما تُوج بها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى «الأفضل» (ذا بيست).
وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة «الفيفا» لأفضل مدرب في العالم، وتسلم أنشيلوتي الجائزة من الفرنسي أرسين فينجر.  وكشف الاتحاد الدولي عن التشكيل المثالي، وضم في حراس المرمى، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز «أستون فيلا»، وفي الدفاع الإسباني داني كارباخال «ريال مدريد»، والبرتغالي روبن دياز «مانشستر سيتي»، والألماني أنطونيو روديجر «ريال مدريد»، والفرنسي ويليام ساليبا «أرسنال»، وفي الوسط، الإنجليزي جود بيلينجهام «ريال مدريد»، والإسباني رودري «مانشستر سيتي»، والألماني توني كروس «ريال مدريد سابقاً»، وفي الهجوم الإسباني لامين يامال «برشلونة»، والنرويجي إرلينج هالاند «مانشستر سيتي»، والبرازيلي فينيسيوس جونيور «ريال مدريد».

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