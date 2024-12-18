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الرياضة

فينيسيوس: حاولوا تدميري!

فينيسيوس: حاولوا تدميري!
18 ديسمبر 2024 10:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أصبح البرازيلي فينيسيوس جونيور، «جناح» ريال مدريد الإسباني «أسعد رجل» في العالم، وهو يتسلم «جائزة الأفضل» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لأحسن لاعب في العالم موسم 2023-2024.
كما استقبل فينيسيوس بفرحة غامرة تهنئة زملائه في الفريق، والجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز بدوره بجائزة أفضل مدرب، وقبلهم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الذي راهن على موهبة فينيسيوس، عندما تعاقد معه قبل 4 سنوات، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.
وتسلم فينيسيوس الجائزة في حفل بسيط أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يحضر السويسري إنفانتينو رئيس «الفيفا»، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وعدد من الضيوف.
والمعروف أن ريال مدريد موجود في الدوحة، من أجل خوض مباراة نهائي كأس القارات «الإنتركونتننتال» أمام باتشوكا المكسيكي، الذي فاز على الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة بضربات الجزاء الترجيحية 6-5، بعد أن انتهى الوقت الأصلي، والشوطان الإضافيان بالتعادل من دون أهداف.
وكتب فينيسيوس لجماهيره وعشاق فنه، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: اليوم أكتب إلى الصبي، الذي هو أنا، والذي شاهد العديد من نجوم الكرة، وهم يرفعون هذه الجائزة، لقد حان وقته، أو بالأحرى حان وقتي.
وهتف فينيسيوس قائلاً: «نعم أنا أفضل لاعب في العالم، ولقد كافحت بكل قوتي من أجل هذا اليوم الذي أرفع فيه الجائزة».
وأضاف: حاولوا تدميري وإفشالي والتقليل من شأني، ولا يزالون يحاولون، ولكن هيهات، والجائزة أهديها لنفسي ولعائلتي التي وقفت إلى جواري، ولا يمكن أن أنكر فضل فلامينجو وريال مدريد والمنتخب البرازيلي، والأشخاص الذين يرافقونني دائماً، ويومياً «يقصد زملاءه اللاعبين في الريال»، وأيضاً المعجبين بأدائي وموهبتي.
يُذكر أن فينسيوس حصل في موسم 2023- 2024، مع ريال مدريد على بطولة الدوري المحلي «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج» والسوبر الأوروبي، وسجل 24 هدفاً، وصنع 11 هدفاً في 39 مباراة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
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