«الدوري الموحد» يطالب بـ «الاعتراف»!



لندن (رويترز)



طالب منظمو دوري السوبر الأوروبي المقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، والاتحاد الدولي «الفيفا» بالاعتراف بمسابقتهم الجديدة تحت مسمى الدوري الموحد.

وهذه أحدث محاولة تقوم بها شركة «إيه 22» للتطوير الرياضي لإطلاق المسابقة، بعد محاولة لم يكتب لها النجاح في 2021.

وعلى عكس النسخة الأولى التي ضمنت للأندية 12 مقعداً في المسابقة، قال مسؤولو شركة «إيه 22» إن الشكل الجديد الذي يضم 96 نادياً، موزعة على أربع بطولات سيكون قائماً على الجدارة، ويصبح أكثر تنافسية من مسابقات الأندية الحالية في «اليويفا».

ووعد منظمو البطولة أيضاً بتقديم بث مباشر مجاني للجماهير على منصتها المدعومة بالإعلانات، والعودة لنظام المباريات، ذهاباً وإياباً، الذي تم التخلي عنه في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت شركة «إيه 22» في بيان يوضح خطة تقسيم المسابقة التي تقام في منتصف الأسبوع: «الميزة الرئيسة هي نظام تأهيل منقح تعتمد فيه مشاركة الأندية على الأداء السنوي في الدوري المحلي».

وقال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة «إيه 22»، إن المنافسة الجديدة المقترحة من شأنها أن تساعد في مواجهة التحديات التي تحيط باللعبة مثل الاستثمار غير الكافي في كرة القدم النسائية، وعدم الرضا عن نظام وحوكمة المسابقات الأوروبية الحالية.

وقال رايشارت من مدريد: «نحن مقتنعون بأن نظامنا يعتمد على الجدارة، ويتوافق مع جدول المنافسات، ولذلك لدينا الحق في إقامة مثل هذه المسابقة، والتحدث إلى الأندية والبدء في تنفيذها».

وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر الماضي بأن «اليويفا» أساء استخدام نفوذه بمنع الخطط الأولية لإقامة المسابقة في عام 2021.

وهدد «اليويفا» بفرض عقوبات على الأندية التي تنضم إلى المسابقة، وتسبب رد الفعل العنيف من قبل الجماهير في انسحاب تسعة من الأندية 12، بما في ذلك جميع أندية الدوري الإنجليزي الستة.

وقال رايشارت: «في ذلك الوقت تم تصويره على أنه دوري منفصل مغلق، وهو ما لم يكن كذلك أبداً، ولكن هذا هو السرد الذي ربما تسبب في الاحتجاج على إقامة المسابقة على مدار السنوات الأخيرة، واستمعنا مراراً وتكراراً وتبنينا اقتراحنا، إنه نظام مفتوح قائم على الجدارة ومتاح للجميع».

ويضم الشكل الجديد، الذي لم يتحدد أي موعد لانطلاقه، 32 نادياً مقسمة إلى دوري النجوم، والدوري الذهبي، و32 نادياً في الدوري الأزرق، و32 نادياً في دوري الاتحاد.

وستقام مباريات دور المجموعات من سبتمبر إلى أبريل، تليها مرحلة خروج المغلوب التي تضم ثمانية أندية.

ورغم أن حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، إضافة لحكم مماثل أصدرته محكمة إسبانية في مايو الماضي، لم يحفز الأندية على المشاركة في المسابقة الجديدة، فإن رايشارت قال إن الحكم منحهم الثقة لإعادة تقديم المقترح في شكل جديد.

وأصر «اليويفا» على أن القواعد التي أدخلها منذ المحاولة الأولى لإطلاق المسابقة تضمن امتثالها الآن لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن ريال مدريد، الذي لم ينسحب من المبادرة الأولى لدوري السوبر الأوروبي، يؤيد مقترح شركة «إيه 22»، فإن رايشارت لم يكشف عن أسماء أي أندية أخرى أبدت موافقتها.

ولكنه قال إن الشكل الجديد يمكن الآن طرحه على الأندية «الراغبة في تعزيز علاقاتها مع جماهيرها في جميع أنحاء العالم بشكل مستدام».

ورفضت رابطة الدوري الإسباني على الفور محاولة شركة «إيه 22» إحياء المنافسة الجديدة قائلة، إنها ستخدم «قلة من النخبة»، و«تدمر اقتصاد الدوريات الوطنية».

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: «لا يزال المشروع يفتقر للدعم من الأندية، والاتحادات واللاعبين والجماهير، والحكومات الوطنية، والمؤسسات الأوروبية».

ورغم عدم التعليق على أحدث مقترحات شركة «أيه 22»، فمن المعتقد أن موقف الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مماثلاً لموقفه العام الماضي، عندما قال إن حكم محكمة العدل الأوروبية لم يؤيد إقامة دوري السوبر الأوروبي، وإنه لا يزال يرفض الفكرة.