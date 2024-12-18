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«الفجيرة الدولية للخيل العربية» تنطلق الخميس

«الفجيرة الدولية للخيل العربية» تنطلق الخميس
18 ديسمبر 2024 14:49

دبي (الاتحاد)
تنطلق مساء غدٍ الخميس بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية في ميدان قلعة الفجيرة، في مستهل بطولات الفجيرة للفروسية، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في قلعة الفجيرة، عن انتهاء تحضيراتها واستعدادها، خلال الأشهر الماضية، للحدث الأهم على مستوى المنطقة، وبمشاركة خليجية ودولية واسعة.
وتستقطب البطولة مشاركة أكثر من 300 خيل من مختلف إسطبلات ومرابط الفروسية من حول العالم، وتحظى بحضور جماهيري غفير من داخل الدولة وخارجها، ويُحكّم في منافسات البطولة نخبة من الحُكّام العرب والأجانب المتخصصين.
وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، في كلمته في المؤتمر الصحفي، إنَّ بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على رياضة الفروسية ومكانتها في الموروث الثقافي العربي، وأهمية نشرها وتعزيزها في نفوس الأجيال، ونقلها إلى العالم.
وأضاف الزيودي، أن مجموع جوائز المنافسات يصل إلى 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى جائزة «سيف الفجيرة الذهبي»، وسحوبات على 20 تذكرة سفر إلى جمهورية مصر العربية، مقدمة من رُعاة الحدث.
من جانبه، قال علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إنّ بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تواصل نجاحها عبر استقطاب المشاركات العربية والدولية، بهدف تقدير الخيل العربية كرمزٍ أصيلٍ في التاريخ العربي، والتشجيع على حفظ الإرث العربي الغني والموروث الثقافي لدولة الإمارات، وتعزيزه على مدى الأجيال.
وبدوره، قال يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، «تتشرف شركة الاتحاد للماء والكهرباء بدعم بطولات الفجيرة للفروسية التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويسعدنا أن نسهم في ترسيخ هذا التقليد الذي يعكس ثقافتنا وتراثنا الأصيل، وتمسّكنا بهويّتنا وقيمنا المرتكزة على الشجاعة والفروسية والنبل. ونؤكّد التزامنا بالمسؤولية المجتمعية للشركات، التي تعزّز دورنا كجزء أساسي من المجتمع، ومساهم فاعل في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات».
وصرّح محمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بأن الجمعية تفخر بدورها المحوري في دعم النسخة الجديدة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، فهي واحدة من أبرز فعاليات الفروسية في دولة الإمارات، وقال: «نحن على ثقة بأن نسخة هذا العام، بمشاركة أكثر من 300 حصان، ستسجل أرقاماً قياسية على صعيد المشاركة والأداء، ما يعكس الشغف الراسخ، والالتزام العميق بدعم الفروسية في الفجيرة، ودولة الإمارات عموماً».

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