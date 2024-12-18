«الرياضات الإلكترونية» يبحث تفعيل مفهوم «الفيجيتال» في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



بدأ اتحاد الرياضات الإلكترونية خطواته الأولى لتفعيل مفهوم «الفيجيتال» في المسابقات المحلية في الإمارات، تماشياً مع ما يشهده عالم الرياضات الإلكترونية من تحولات سريعة سيكون لها تأثير واسع في المستقبل، حيث يعد مفهوم «الفيجيتال» مزيجاً مبتكراً يجمع بين الرياضات البدنية التقليدية والرياضات الإلكترونية، بهدف تعزيز التفاعل بين اللاعبين وتقديم تجربة رياضية شاملة ومتكاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، وسلوبودان دجوريتش، الأمين العام للاتحاد الصربي للرياضة المدرسية في مقر الاتحاد بالشارقة.

تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين اتحاد الرياضات الإلكترونية، والاتحاد الصربي للرياضة المدرسية، من خلال تنظيم فعاليات وبطولات تجمع بين الرياضتين الإلكترونية والبدنية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير القطاع الرياضي في البلدين، والإشادة بالدور المتنامي للرياضات الإلكترونية، في تعزيز التواصل بين الثقافات ودعم تطلعات الشباب.

وأكد سعيد علي الطاهر، أن هذا التعاون يسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية «الفيجيتال» في المدارس الإماراتية، تماشياً مع رؤية الإمارات نحو مستقبل رياضي مستدام ومبتكر.

وأضاف: «الفيجيتال له مستقبل جيد، ومن خلاله يمكننا إيجاد توازن بين النشاط البدني والرياضات الإلكترونية».