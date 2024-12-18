إيقاف لاعب بسبب المراهنات

لندن (رويترز)

قالت الرابطة الأوروبية للاعبي الجولف المحترفين، إنها أوقفت الإنجليزي ماركو بينج، بعد أن وجدت لجنة تأديبية أنه راهن على العديد من بطولات الجولف.

وأضافت الرابطة الأوروبية للجولف أن بينج «26 عاماً» لم يراهن على مبارياته، أو خلال أيام البطولة عندما كان يتنافس، مما دفع اللجنة إلى تحديد أن نزاهة مثل هذه البطولات لم تتعرض للمساس.

وتم إيقاف بينج المصنف 414 عالمياً لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 13 ديسمبر الجاري، مع إيقاف التنفيذ لجزء من العقوبة، وهو شهر واحد من بين الثلاثة، وذلك لمدة عام واحد، حال حدوث المزيد من الانتهاكات لبرنامج النزاهة الخاص بالجولة.

كما تم تغريم بينج ألفي جنيه إسترليني «2539 دولاراً».

وأشارت الجولة إلى أن العقوبات التي فرضت على بينج تم تخفيفها بسبب اعترافه الفوري بالانتهاك وتعاونه طوال التحقيق.