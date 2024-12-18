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الرياضة

ريد بول يعلن رحيل بيريز

ريد بول يعلن رحيل بيريز
18 ديسمبر 2024 22:27


باريس (أ ف ب)

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غادر المكسيكي سيرخيو بيريز فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1، وفقاً لما أعلنت الحظيرة النمساوية.
وقال ريد بول في بيان «توصل سيرخيو بيريز وريد بول ريسينج إلى اتفاق للانفصال في عام 2025»، فيما قال المكسيكي في البيان ذاته «أنا ممتن للغاية للسنوات الأربع التي قضيتها مع ريد بول» المنضم إليه عام 2021 وساهم في تحقيقه للقبين في بطولة الصانعين، وأكمل ثنائية الترتيب العام للسائقين مع زميله في الفريق، بطل العالم أربع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن في عام 2023.
وأضاف بيريز «القيادة لفريق ريد بول كانت تجربة لا تُنسى وسأعتز دائما بالنجاحات التي حققناها معاً، شكر كبير لكل شخص في الفريق، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل».
وأردف ابن الـ34 عاماً قائلاً «كان شرفاً لي أن أتسابق بجانب ماكس زميلاً في الفريق على مدار هذه السنوات ومشاركة نجاحاتنا».
فاز بيريز بخمسة سباقات مع ريد بول، بما في ذلك مرة في جائزة موناكو الكبرى وفوز مزدوج في أذربيجان، لكن مستواه تراجع خلال موسم 2024، مما أثار شائعات حول مستقبله مع الفريق.
وأنهى المكسيكي الموسم في المركز الثامن في ترتيب السائقين، بينما فقد ريد بول الذي احتل المركز الثالث في ترتيب الصانعين، لقبه لصالح ماكلارين.
وقال مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر في بيان «أود أن أشكر تشيكو (لقب بيريز) على كل ما قدمه لفريق ريد بول ريسينج خلال المواسم الأربعة الماضية، منذ انضمامه عام 2021، أثبت نفسه فرداً متميزاً في الفريق وساعدنا في تحقيق لقبين للصانعين وأول ثنائية في ترتيب السائقين».
وأضاف «على الرغم من أن تشيكو لن يقود للفريق في الموسم المقبل، فإنه سيبقى دائماً عضواً محبوباً للغاية وجزءاً ثميناً من تاريخنا، شكراً لك، تشيكو».
وأشار الفريق النمساوي إلى أنه «سيُعلَن عن تشكيلة الفريق الكاملة لعام 2025 في الوقت المناسب».
ويُعدّ النيوزيلندي ليام لوسون سائق آر بي المرشح الأبرز لخلافة بيريز. 

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