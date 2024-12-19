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الرياضة

كليفلاند تستضيف مباراة إنتر ميامي وكولومبوس

كليفلاند تستضيف مباراة إنتر ميامي وكولومبوس
19 ديسمبر 2024 12:11

 
كليفلاند (أ ب)

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من المتوقع أن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم في موسمه الأول مع فريقه إنتر ميامي، في كليفلاند في 19 أبريل القادم ضد فريق كولومبوس كرو بملعب (هنتنجتون بانك)، الذي يتسع إلى 67 ألف متفرج، ويعد ملعب هنتنجتون بانك معقلاً لفريق كليفلاند براونز، المنافس بدوري كرة القدم الأميركية.
ستكون مباراة ميامي وكولومبوس أول مباراة في الموسم العادي من الدوري الأميركي لكرة القدم تتم إقامتها في كليفلاند، التي استضافت سابقاً مباريات تضم منتخبي الولايات المتحدة للرجال والسيدات.
ويملك دي وجيمي هاسلام، مالكا فريق كليفلاند براونز، فريق كولومبوس كرو أيضاً، حيث ينظران إلى أن إقامة المباراة في كليفلاند بمثابة فرصة لتوسيع قاعدة جماهيرهما.
وقال جون جليسينج، رئيس الاستراتيجية والتطوير في مجموعة (هاسلام سبورتس): «في ملعب هنتنجتون بانك، يمكننا الترحيب بعدد أكبر بكثير من مشجعي فريق كروي، ويمنحنا ذلك فرصة للتواصل مع مشجعين جدد في شمال شرق أوهايو».
وتم اختيار ميسي أفضل لاعب هذا الموسم على الرغم من غيابه عن 15 مباراة من أصل 34 مباراة لفريق إنتر ميامي في الموسم العادي بسبب الإصابات، أو الالتزامات مع المنتخب الأرجنتيني، علماً أنه سجل 20 هدفاً، وقدّم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

أميركا
كرة القدم
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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