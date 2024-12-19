بيريز: تتويج «الريال» بـ «القارات» ليس مجرد لقب!



مدريد (د ب أ)



أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن الفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال ليس مجرد لقب آخر فحسب، «بل هو لقب بطل العالم».

وتُوج ريال مدريد بلقبه التاسع في بطولة كأس القارات للأندية في العاصمة القطرية الدوحة، فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة.

وقال فلورنتينو بيريز في لقاء مع قناة النادي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي: «أنا راض جداً، هذا ليس مجرد لقب آخر فحسب، بل هو لقب بطل العالم، إنها المرة التاسعة التي نتوج بها باللقب، إنه لقب جميل للغاية، وكنا متحمسين للغاية للفوز به». وأضاف: «من الصعب تكرار الموسم الماضي، ونناضل من أجل مواصلة الفوز بالألقاب، لكن الموسم الماضي كان مهماً للغاية، بدأنا هذا الموسم بالتتويج بلقبين، ونواصل النضال في المسابقات المتبقية، الدوري، دوري أبطال أوروبا والمزيد». وقال: «الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك فريق جيد ومدرب جيد، هذا ما حاولت القيام به لسنوات عديدة، ولدينا الطموح لمواصلة الفوز بالألقاب».

وعن وجود الكثير من المشجعين للفريق في أنحاء العالم، قال بيريز: «هو ثمرة عمل الكثيرين لسنوات طويلة، العالم كله مليء برابطات مشجعي مدريد، لدينا أكثر من 600 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه شعور بالرضا ومسؤولية، لأن الجميع يتوقع منا الاستمرار في تحقيق الانتصارات، وعلينا مواصلة العمل على ذلك».