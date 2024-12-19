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الرياضة

25 فريقاً في الجولة الوطنية الأولى للطائرة الشاطئية

25 فريقاً في الجولة الوطنية الأولى للطائرة الشاطئية
19 ديسمبر 2024 21:36

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة مشاركة 25 فريقاً للرجال والسيدات، في الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تُقام من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري، في ملاعب كايت بيتش إسبيريا دبي.
وقال عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، إن الجولات الوطنية للطائرة الشاطئية تُعد واحدة من المبادرات التي أطلقها الاتحاد في الموسم الماضي، بهدف استقطاب اللاعبين واللاعبات الموهوبين للانخراط في منافسات هذه اللعبة، وتكوين قاعدة بيانات حول أعداد الممارسين.
وأشار إلى أن منافسات الجولة تُقام على مدار 3 أيام، ابتداء من الجمعة، ويشارك في فئة الرجال 15 فريقاً، بينما تتنافس 10 فرق في فئة السيدات.

الإمارات
دبي
الكرة الطائرة الشاطئية
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