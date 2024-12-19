«الإمارات إكستريم» بطل «المحترفين» في كأس تايلاند

دبي (الاتحاد)

واصل فريق الإمارات إكستريم» للدراجات المائية تألقه في الساحة العالمية في رياضة الدراجات المائية مع ختام عام 2024، بحصد المركز الأول في منافسات واقف محترفين، ضمن فئات كأس ملك تايلاند الجولة الختامية من بطولة العالم.

وتفوق المتسابق كيفين رايتيرر نجم «الإمارات اكستريم» على متن دراجته رقم 90 على منافسيه في سباقات فئة واقف محترفين «جي بي»، والذين وصل عددهم إلى 16 متسابقاً، حيث نجح في جمع 202 نقطة من مراحل السباق، التي بلغت 4 جولات أنهاها جميعها مع الثلاثة الكبار، ليضمن التتويج متفوقاً على البلجيكي بوشي أوكتين والياباني توشي ساموراي.

وأهدى كيفين فريق «الإمارات إكستريم» لقب الأقوياء، ومعانقة لقب «التاج الثلاثي»، بحصده أكبر مجموع نقاط في الفئة، خلال مراحل البطولة العالمية، والتي بدأت في بولندا وأميركا، وصولاً إلى تايلاند.