«كلابتون» يطمح إلى لقب «آل مكتوم».. و«بركة» يطارد «العربي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار ميدان في الخامسة والنصف من مساء اليوم، منافسات «فستيف فرايداي» أولى الأمسيات الكبرى لسباقات كرنفال دبي لهذا الموسم، وتتألف من 8 أشواط تتضمن سباق تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، وسباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية، وسباق الراشدية للفئة الثانية، وكلاهما للخيول المهجنة.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الخامس سباق آل مكتوم مايل للفئة الثانية الذي يُعد مؤشراً مبكراً لسباق جودلفين مايل أمسية كأس دبي العالمي، ويبرز فيه «كلابتون» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، بجانب «مشتري» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، ويقدم المدرب بوبات سيمار للمرة الأولى، الجواد «أرتوريس» بقيادة تاج أوشي.

ويسعى نجم جودلفين «ميشرد تايم» للمحافظة على لقب سباق الراشدية لمسافة 1800 متر، في الشوط السادس، فقد خاض عدة سباقات. منهما اثنان في أميركا فاز في الأول وحل وصيفاً في الثاني، لكن المنافسة ستكون حاضرة بوجود «رويال دبي» بإشراف لوسي بوتي وقيادة دانيال تودهوب، و«هوم بريو» بإشراف كوستا وقيادة بن كوين، بجانب القوي «كايرو» بإشراف اليس هينز وقيادة سيلفستر دي سوزا.

ويتطلع الجواد «بركة» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، للصدارة في أول ظهور له منذ حلوله وصيفاً في دبي كحيلة كلاسيكة أمسية كأس دبي العالمي الماضية، عندما يدخل منافساً بقوة في الشوط الأول تحدي آل مكتوم للخيول العربية لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بيد أن الطريق لن يكون مفروشاً بالورود للجواد «بركة» حيث يتوقع أن يواجه تحدياً كبيراً، بوجود نخبة قوية مثل «الأرقم» بإشراف مصبح المهيري وقيادة سيلفستر دي سوزا، و«نجم الوثبة» بإشراف ماجد الجهوري وقيادة عبد العزيز البلوشي، لكن ربما تأتي الخطورة من القادمون الجدد مثل «أيه جيه فالك» و«جاويد 1»، بجانب النجم المحلي «كانيل دي فاوست».

ويشهد الشوط الثاني على لقب سباق «ارتجال دبي داش»، عودة حامل اللقب «بونتوس» للدفاع عن لقبه، لكن السباق الذي يمتد لمسافة 1000 متر يشهد تواجداً مميزاً عبر «بالحيل» بإشراف كوستا وقيادة بن كوين، و«توبر بيل» بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيال تودهوب، و«أنشنت لايف» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو.

وخصص الشوط الثالث الشهامة ستيكس لمسافة 1400 متر لمهرات السنتين، وتتطلع «أريجاتو جوزاماسو» بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بنيرو لتحقيق فوزها الثاني، لكن الأمور لن تكون سهلة بوجود وصيفتها في ذلك السباق «فلاما صن شاين» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بالإضافة إلى المهرة «كوين أزتيكا».

ويستقطب سباق انتصار لمسافة 1900 متر «قوائم» نخبة قوية يبرز منها «أوتو باهن» بإشراف دوج واتسون، وقيادة كريستوف سوميون، والقوي «ميليتري لو» بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوزا، بجانب نجم جودلفين «بيشين آند جلوري».

ويشهد سباق بيزنس باي شالنج في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر أيضاً مواجهات قوية بوجود خيول مميزة يبرز منها ثنائي جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، «فلاينج اونورس» بقيادة دانيال تودهوب، و«رويال باور» بقيادة وليام بيوك، بجانب «كفاف» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين.

ويختتم الحفل بسباق سريع لمسافة 1200 متر بمشاركة 8 خيول تبرز فيه المهرة «لهفتي» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، وهي فائزة مرتين بميدان الموسم الماضي، بجانب كل من «مورنينج» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشي، ولا يمكن تجاهل رفيقه في الإسطبل «فالكون أوف أرابيا» بقيادة باتريك كوسجريف.