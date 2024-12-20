راموس يرفض المغامرة بتاريخه!



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ رحيل قلب الدفاع الإسباني «المخضرم» سيرجيو راموس «38 عاماً» عن إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، لا يزال يبحث عن مشروع رياضي يناسبه، إلا أنه فاجأ الجميع مؤخراً برفضه عرض من نادٍ كبير في أميركا الجنوبية.

وكان راموس «أسطورة» ريال مدريد، والبالغ 38 عاماً، يمثل أولوية أولى عند خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، وفيرنادو جاجو المدير الفني، للفريق وزميل راموس السابق في ريال مدريد، إذ أن الرجلين حاولا إقناعه بحكم علاقتهما الطيبة معه، باللعب لبوكا جونيورز الذي سينال شرف اللعب في كأس العالم الأندية في ثوبها الجديد عام 2025، وهي فرصة تُتيح لـ«الماتادور» الإسباني التألق من جديد على الساحة الدولية.

ورغم الاهتمام الذي أبداه المسؤولان الأرجنتينيان، والمحادثات التي كانت متقدمة بين الطرفين، إلا أن راموس رفض اقتناص هذه الفرصة الجيدة التي ربما لا تأتيه مرة أخرى، إذ إنه يمر حالياً بفترة شك فيما يتعلق بإمكانية إيجاد نادٍ كبير يقبله، في ظل سنه الكبيرة، اللهم إلا بعض الشائعات التي تحدثت عن تلقيه عروضاً من الدوريين السعودي والمصري.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة باللاعب، أن راموس صاحب السجل الحافل بالإنجازات مع ريال مدريد، يرغب على ما يبدو في مشروع رياضي يتناسب مع طموحاته الرياضية والشخصية، ورفضه لعرض بوكا جونيورز، إنما يؤكد أنه رغم سنه الكبيرة، ليس على استعداد لأن يغامر بتاريخه ويقبل أي تحدٍ.

وترددت بعض الشائعات التي تشير إلى أن راموس ربما يفكر في الاعتزال، إذا لم يجد ما يبحث عنه، ولكن اللاعب نفسه نفى ذلك بصورة قاطعة، وقال إنه لا ينوي «خلع الحذاء» الآن، وإذا كان يقوم بالاختيار والتنقية في الوقت الحالي، وذلك لأنه يأمل إنهاء مشواره الكروي على أفضل ما يكون، من خلال مشروع رياضي يرسخ مسيرته الرائعة مع كرة القدم، وانتظاراً لحدوث ذلك، فإنه يحتفظ لنفسه بالإثارة والتشويق فيما يتعلق باختياره القادم.