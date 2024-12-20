السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البحرين.. «اللؤلؤ المفقود» منذ 5 أعوام

البحرين.. «اللؤلؤ المفقود» منذ 5 أعوام
21 ديسمبر 2024 01:20

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يدشن «رحلة الطموح» في «خليجي 26» أمام «العنابي»
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
خليجي 26
تابع التغطية كاملة

يعد البحرين من أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة الخليجية، وهو صاحب استضافة أول بطولة أقيمت في عام 1970، حيث عقد الاتحاد البحريني اجتماعاً لدراسة الفكرة في 19 يونيو 1969 في المنامة، لتقام الدورة الأولى عام 1970 في البحرين بين 27 مارس و3 أبريل، وشارك فيها 4 منتخبات، هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر.
ويملك منتخب البحرين الملقب بـ «محاربي ديلمون» أو «غواصين اللؤلؤ» أو «الأحمر» سجلاً متميزاً في كأس الخليج العربي، حيث حقق اللقب للمرة الأولى في «النسخة 24» التي استضافتها قطر عام 2019، بعد فوزه بهدف أمام السعودية في النهائي، وحل المنتخب وصيفاً 3 مرات، في نسخ 1982 و1922 و2003، بينما ودع البطولة من نصف النهائي 3 مرات في نسخ 2007 و2017 و2023.
وتأمل الجماهير البحرينية أن يعود منتخبها هذه المرة من الكويت محملاً بالكأس الخليجية، فاللقب الذي طال انتظاره قبل التتويج به عام 2019، بات هدفاً ومطمعاً للجماهير العاشقة لـ «الأحمر» التي تطلب العودة بـ «اللؤلؤ المفقود».

المنتخب البحريني
منتخب البحرين
البحرين
خليجي 26
دورة كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج
بطولة كأس الخليج لكرة القدم
كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم
كأس الخليج
دورات كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
بطولة كأس الخليج
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
آلاف السوريين يحتفلون في ساحة الأمويين وسط دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
21 ديسمبر 2024
عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
الأخبار العالمية
روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف
21 ديسمبر 2024
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
21 ديسمبر 2024
المسجد الذي تعرض لاعتداء المستوطنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
21 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©