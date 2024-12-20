البحرين.. «اللؤلؤ المفقود» منذ 5 أعوام

الكويت (الاتحاد)

يعد البحرين من أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة الخليجية، وهو صاحب استضافة أول بطولة أقيمت في عام 1970، حيث عقد الاتحاد البحريني اجتماعاً لدراسة الفكرة في 19 يونيو 1969 في المنامة، لتقام الدورة الأولى عام 1970 في البحرين بين 27 مارس و3 أبريل، وشارك فيها 4 منتخبات، هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر.

ويملك منتخب البحرين الملقب بـ «محاربي ديلمون» أو «غواصين اللؤلؤ» أو «الأحمر» سجلاً متميزاً في كأس الخليج العربي، حيث حقق اللقب للمرة الأولى في «النسخة 24» التي استضافتها قطر عام 2019، بعد فوزه بهدف أمام السعودية في النهائي، وحل المنتخب وصيفاً 3 مرات، في نسخ 1982 و1922 و2003، بينما ودع البطولة من نصف النهائي 3 مرات في نسخ 2007 و2017 و2023.

وتأمل الجماهير البحرينية أن يعود منتخبها هذه المرة من الكويت محملاً بالكأس الخليجية، فاللقب الذي طال انتظاره قبل التتويج به عام 2019، بات هدفاً ومطمعاً للجماهير العاشقة لـ «الأحمر» التي تطلب العودة بـ «اللؤلؤ المفقود».