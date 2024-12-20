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الرياضة

المنتخب السعودي في «خليجي 26».. البحث عن «البوصلة المفقودة»!

المنتخب السعودي في «خليجي 26».. البحث عن «البوصلة المفقودة»!
21 ديسمبر 2024 01:20

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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تُعد مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي، حدثاً خاصاً يعكس المكانة المرموقة التي يتمتع بها «الأخضر» في كرة القدم الخليجية، وتأتي هذه المشاركة وسط تطلعات الجماهير السعودية إلى تحقيق اللقب الرابع في تاريخ البطولة، بعدما غاب منذ 21 عاماً، بعد أن حقق «الأخضر» آخر لقب له، حيث سبق وتوج 3 مرات في أعوام 1994و2002 و2003.
يعد المنتخب السعودي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خاصة في ظل الإعلان الصريح عن ذلك عبر مدربه الفرنسي رينارد، الذي أكد أن المنافسة على لقب كأس الخليج مهمة للمنتخب، ويأتي ذلك بحثاً عن «البوصلة المفقودة» للفريق الذي شهد تراجعاً مع الإيطالي مانشيني، قبل أن يعود الفرنسي رينارد ويحاول إعادة إحياء الأمل في نفوس الجميع بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولكن كل ذلك ربما يبدأ من بطولة كأس الخليج التي باتت هدفاً للأخضر، الذي كان يلعب بالصف الثاني في البطولات الأخيرة لكأس الخليج.
وعموماً، تشهد الكرة السعودية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، سواء من حيث المستوى الفني، أو البنية التحتية الرياضية، ومع نجاح المنتخب في تقديم أداء مميز في التصفيات القارية والبطولات الدولية، تُعد البطولة فرصة مثالية لتأكيد ريادته على المستوى الإقليمي.
إضافة إلى ذلك، تشكل بطولة الخليج اختباراً مهماً للجهاز الفني واللاعبين، خاصة مع المشاركة المنتظرة لنجوم جدد يسعون لإثبات أنفسهم على الساحة وسط دعم جماهيري كبير، يأمل السعوديون في أن تكون هذه النسخة بداية لحقبة جديدة من التألق، تعكس النهضة الشاملة التي تشهدها الرياضة السعودية على مختلف الصعد.

منتخب السعودية
المنتخب السعودي
خليجي 26
دورة كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج
بطولة كأس الخليج لكرة القدم
كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم
كأس الخليج
دورات كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
بطولة كأس الخليج
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