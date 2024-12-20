عُمان.. العين على «اللقب الثالث» في كأس الخليج

الكويت (الاتحاد)

يدخل منتخب عُمان بطولة «خليجي 26»، وعينه على «اللقب الثالث» في مسيرته، والغائب منذ 7 سنوات، عن آخر تتويج حققه في 2017، وذلك في النسخة التي أقيمت في الكويت بذلك الوقت، ويستبشر جمهور عُمان خيراً بالكويت في المحفل الخليجي منذ ذلك الحين، ويسعى «الأحمر العُماني» لتكرار الإنجاز، ولكن هذه المرة، بنكهة وطنية خالصة، بعدما تولى المدرب الوطني رشيد جابر مسؤولية قيادة منتخب بلاده في البطولة، وبالتالي سيسعى الجميع لأن تكون البلد المستضيف صاحبة الحظ السعيد له في العودة للتتويج.

ويعتمد المنتخب العُماني على مدربه السابق رشيد جابر، الذي عاد ليقوده من جديد، في سبتمبر الماضي، حيث سبق له قيادة الأحمر في «خليجي 15»، وهو ما يزيد من أهمية هذه المشاركة في مسيرته التدريبية، كما يعوّل الأحمر على أبرز لاعبيه في تلك البطولة، وبخاصة صلاح اليحيائي، والذي يعد أبرز نجوم منتخب بلاده وأكثرهم تأثيراً في أداء الفريق في البطولة الخليجية، بخلاف زحف الجماهير العُمانية المتعطشة للقب، خلف فريقها، بحثاً عن اللقب، وأملاً في التتويج بالكويت لتكرار إنجاز 2017.