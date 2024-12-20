السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عُمان.. العين على «اللقب الثالث» في كأس الخليج

عُمان.. العين على «اللقب الثالث» في كأس الخليج
21 ديسمبر 2024 01:20

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يدشن «رحلة الطموح» في «خليجي 26» أمام «العنابي»
قطر.. استعادة «الهيبة القارية» في بطولة الخليج
خليجي 26
تابع التغطية كاملة

يدخل منتخب عُمان بطولة «خليجي 26»، وعينه على «اللقب الثالث» في مسيرته، والغائب منذ 7 سنوات، عن آخر تتويج حققه في 2017، وذلك في النسخة التي أقيمت في الكويت بذلك الوقت، ويستبشر جمهور عُمان خيراً بالكويت في المحفل الخليجي منذ ذلك الحين، ويسعى «الأحمر العُماني» لتكرار الإنجاز، ولكن هذه المرة، بنكهة وطنية خالصة، بعدما تولى المدرب الوطني رشيد جابر مسؤولية قيادة منتخب بلاده في البطولة، وبالتالي سيسعى الجميع لأن تكون البلد المستضيف صاحبة الحظ السعيد له في العودة للتتويج.
ويعتمد المنتخب العُماني على مدربه السابق رشيد جابر، الذي عاد ليقوده من جديد، في سبتمبر الماضي، حيث سبق له قيادة الأحمر في «خليجي 15»، وهو ما يزيد من أهمية هذه المشاركة في مسيرته التدريبية، كما يعوّل الأحمر على أبرز لاعبيه في تلك البطولة، وبخاصة صلاح اليحيائي، والذي يعد أبرز نجوم منتخب بلاده وأكثرهم تأثيراً في أداء الفريق في البطولة الخليجية، بخلاف زحف الجماهير العُمانية المتعطشة للقب، خلف فريقها، بحثاً عن اللقب، وأملاً في التتويج بالكويت لتكرار إنجاز 2017.

خليجي 26
دورة كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج
بطولة كأس الخليج لكرة القدم
كأس الخليج لكرة القدم
دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم
كأس الخليج
دورات كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
بطولة كأس الخليج
منتخب عمان
المنتخب العماني
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
آلاف السوريين يحتفلون في ساحة الأمويين وسط دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام
21 ديسمبر 2024
عامل إنقاذ في موقع انفجار جراء غارة على كييف
الأخبار العالمية
روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف
21 ديسمبر 2024
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
21 ديسمبر 2024
المسجد الذي تعرض لاعتداء المستوطنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه
21 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©