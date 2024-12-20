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الرياضة

العراق.. «البطل» يبحث عن اللقب الخامس خليجياً

العراق.. «البطل» يبحث عن اللقب الخامس خليجياً
21 ديسمبر 2024 01:20

الكويت (الاتحاد)

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يبحث منتخب العراق «حامل اللقب، عن تتويج جديد، خاصة أنه يعيش استقراراً فنياً، بعد استمرار المدرب الإسباني كاساس، ووصول اللاعبين إلى «فورمة» عالية بقيادة الهداف أيمن حسين.
ويعد «أسود الرافدين» صاحب تاريخ طويل في البطولة الخليجية، واستطاع في أول مشاركة له ببطولات كأس الخليج في «الدورة الرابعة» بقطر عام 1976، أن يظهر بشكل مثالي، حين نافس بقوة على لقب البطولة، بوصوله إلى لقاء فاصل مع الكويت حامل اللقب، بعد التساوي في عدد النقاط، قبل أن يخسر 2-4.
ويملك العراق 4 ألقاب في البطولة الخليجية، 1979، 1984، 1988، 2023.
ويسعى المنتخب للحفاظ على لقبه الذي جاء بعد غياب 32 عاماً، حيث يتطلع إلى إضافة لقب خامس في نسخة الكويت، وسيكون الثاني على التوالي بقيادة كاساس، إلا أن الجدل بدأ مبكراً، خاصة بعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب «أسود الرافدين»، حيث استغرب الكثيرون غياب أفضل لاعبي الدوري، وتحديداً محمد قاسم الذي تألق مع فريق النجف، وكذلك عدم ضم حارس زاخو علي كاظم.

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