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الرياضة

اليمن.. مطاردة «الانتصار الأول» بكأس الخليج

اليمن.. مطاردة «الانتصار الأول» بكأس الخليج
21 ديسمبر 2024 01:20

الكويت (الاتحاد)

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خليجي 26
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ما زال المنتخب اليمني يبحث عن انتصاره الأول في بطولة كأس الخليج العربي، وهناك حالة من الإصرار على تحقيق ذلك، حيث استعد المنتخب اليمني للبطولة بمعسكر في قطر تخلله خوض مباراتين وديتين أمام سيريلانكا، بعد أن أقام معسكراً تدريبياً بماليزيا، خاض من خلاله عدداً من الوديات مع أندية ماليزية.
وكان منتخب اليمن قد بدأ المشاركة في البطولة منذ نسخة 2003، إلا أنه خرج من دور المجموعات في كل مشاركاته العشر السابقة.
وحرص الشيخ أحمد صالح العيسي، رئيس اتحاد الكرة اليمني الجديد على زيارة بعثة المنتخب في معسكره الذي أقيم في الدوحة، والتقى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وتبادل معهم الحديث حول آخر استعدادات المنتخب لبطولة كأس الخليج العربي.
وأشاد الشيخ العيسي بالمستوى الجيد الذي ظهر به اللاعبون في الاستعدادات للبطولة، معرباً عن ثقته بقدرة منتخبنا على الظهور بصورة تسعد الشعب اليمني، وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً أن الجماهير اليمنية ستبقى دوماً خلف المنتخب.

خليجي 26
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