الكويت.. روح التحدي بـ«الأرض والجمهور» في «خليجي 26»

الكويت (الاتحاد)

يدخل منتخب الكويت، المستضيف لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ26، بطموحات عالية، ورغبة كبيرة في استعادة الهيبة الخليجية، وهو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 10 ألقاب في جعبته، ويتفوق على المنتخبات السبعة الأخرى المشاركة في البطولة بهذا السجل الكبير مع منصة التتويج الخليجية.

ويستخدم «الأزرق»، سلاحي الأرض والجمهور، أمام بقية منتخبات البطولة، ويتمسك بطموحات جماهيره الكبيرة، لاستعادة الأمجاد، متسلحاً بذكريات لقبين من العشرة التي حققها، وذلك في نسختي 1974 و1990، حيث استضاف النسختين، وبالتالي سيسعى في الاستضافة الخامسة في تاريخه أن يحقق اللقب للمرة الثالثة على أرضه والحادية عشرة في سجلاته بالبطولة، ويأمل «الأزرق» الكويتي أن تكون الاستضافة عاملاً مساعداً لإسعاد جماهيره العريضة.

ويعد منتخب الكويت، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الخليج، ويسعى لتأكيد مكانته كأحد أبرز الفرق في المنطقة.