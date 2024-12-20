جاسم يعقوب.. أرقام «صامدة» في سباق الهداف التاريخي لكأس الخليج

الكويت (الاتحاد)

لا يزال الكويتي جاسم يعقوب أسطورة الكرة الكويتية، في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، برصيد 18 هدفاً، ولا يزال مستمراً في التفرد بهذا اللقب بفارق كبير عن أي لاعب حالي بالبطولة، أو قادم في المستقبل، ما يرشح جاسم يعقوب لأن يظل الهداف التاريخي برقم لن يتم كسره قريباً، في ظل غياب علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني، الذي يمكن وصفه بـ«الغائب الحاضر»، حيث بات هداف الإمارات في تاريخ البطولة بـ13 هدفاً، وكان على بُعد 5 أهداف فقط من جاسم يعقوب، حال مشاركته مع «الأبيض» في البطولة، ولكنه يغيب عن تشكيلة المنتخب منذ كأس آسيا في قطر 2023.

ويحل في الترتيب الثاني لهدافي الخليج، السعودي ماجد عبد الله الذي سجل 17 هدفاً، ومعه العراقي حسين سعيد بالرصيد نفسه من الأهداف، ونستعرض أرقام ومسيرة هدافي الخليج الأبرز.



جاسم يعقوب (الكويت):

يُعد جاسم يعقوب الهداف التاريخي لبطولة كأس الخليج برصيد 18 هدفاً، اشتهر بسرعته ومهاراته العالية في المراوغة والتهديف، وكان أحد أعمدة الجيل الذهبي للكرة الكويتية في السبعينيات والثمانينيات، وأسهم في فوز منتخب الكويت بنسخ عدة من البطولة، وترك إرثاً رياضياً يمتد إلى الأجيال القادمة.



ماجد عبد الله (السعودية):

يُعد ماجد عبد الله من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية والخليجية، حيث سجل 17 هدفاً في كأس الخليج، تميز بقدراته التهديفية الخارقة، إضافة إلى حضوره البدني القوي وذكائه التكتيكي، وقاد المنتخب السعودي لتحقيق نتائج مميزة في الثمانينيات، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البطولة والكرة الآسيوية.



حسين سعيد (العراق):

يُعد حسين سعيد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العراقية، حيث سجل 17 هدفاً في تاريخ كأس الخليج، وقاد منتخب بلاده للفوز بأول لقب خليجي عام 1979، وسجل في تلك النسخة رقماً قياسياً بتسجيله 10 أهداف، تميز بحسن تمركزه وقدرته الفائقة على استغلال الفرص، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في البطولة.



جاسم الهويدي (الكويت):

سجل جاسم الهويدي 14 هدفاً في كأس الخليج، وكان جزءاً من المنتخب الكويتي في التسعينيات، واشتهر بقوته البدنية وتسديداته القوية، واعتُبر من المهاجمين المميزين بفضل رؤيته الحادة للملعب وقدرته على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة.



فيصل الدخيل (الكويت):

سجل فيصل الدخيل 14 هدفاً في كأس الخليج، وكان جزءاً من المنتخب الكويتي في الثمانينيات، أسهم بشكل كبير في نجاحات منتخب الكويت في البطولة، ويعد من المهاجمين المميزين بفضل رؤيته الحادة للملعب وقدرته على تسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة.



علي مبخوت (الإمارات):

سجل علي مبخوت 13 هدفاً في كأس الخليج، ويُعد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الإماراتية، تميز بسرعته العالية وقدرته على تسجيل الأهداف من مختلف الزوايا.



منصور مفتاح (قطر):

سجل منصور مفتاح 13 هدفاً في كأس الخليج، وكان من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة القطرية، تميّز بمهاراته العالية وقدرته على صناعة الأهداف، وشارك في العديد من البطولات الإقليمية والدولية.



بدر المطوع (الكويت):

سجل بدر المطوع 12 هدفاً في كأس الخليج، ويُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية، تميز بمرونته وقدرته على اللعب في مراكز عدة.



يوسف سويد (الكويت):

سجل يوسف سويد 12 هدفاً في كأس الخليج، وكان من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الكويتية، تميز بمهاراته العالية وقدرته على صناعة الأهداف.



فهد خميس (الإمارات):

سجل فهد خميس 10 أهداف في كأس الخليج، وكان من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية، تميز بقدراته التهديفية العالية، وشارك في العديد من البطولات.



محمود صوفي (قطر):

سجل محمود صوفي 10 أهداف في كأس الخليج، وكان من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة القطرية، تميز بمهاراته العالية وقدرته على صناعة الأهداف.



ياسر القحطاني (السعودية):

سجل ياسر القحطاني 10 أهداف في كأس الخليج، ويُعد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية، تميز بقدراته التهديفية العالية.