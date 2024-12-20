25 لقباً لكأس الخليج في يد «4 مدارس تدريبية»

الكويت (الاتحاد)

تنوعت المدارس التدريبية، التي رسمت طريق التتويج باللقب في 25 نسخة مضت من كأس الخليج العربي، بين 4 مدارس تدريبية، وهي الأوروبية التي سيطرت تماماً منذ البدايات وحتى النهايات بـ10 مدربين من «القارة العجوز» جاؤوا من 8 دول هي، يوغوسلافيا، فرنسا، هولندا، صربيا، التشيك، البوسنة والهرسك، البرتغال وإسبانيا، مقابل 4 مدربين برازيليين ينتمون للمدرسة اللاتينية، و5 مدربين من أبناء الخليج، مقابل 2 من المدربين العرب.

قاد المدربون الأوروبيون العشرة المنتخبات لمنصات التتويج، بعدما توّج اليوغوسلافي ليوبيسا بروشتش «مرتين» باللقب مع منتخب الكويت في نسختي 1972، و1974، قبل أن يكرر التشيكي ميلان ماتشالا الإنجاز ذاته مع الكويت، عندما توج باللقب «مرتين» في نسختي 1996 و1998، والهولندي بيتر فاندرليم «مرة واحدة» مع السعودية في نسخة 2003، وتوج البوسني جمال الدين موسوفيتش باللقب «مرة واحدة» مع قطر في نسخة 2004، قبل أن تُهيمن المدرسة الفرنسية بالتتويج مرتين متتاليتين باللقب، الأولى مع برونو ميتسو مع الأبيض الإماراتي «مرة واحدة» في نسخة 2007، والثانية كلود لوروا «مرة واحدة» مع منتخب عُمان في نسخة 2009.

وتوج الصربي جوران توفيجدزيتش باللقب «مرة واحدة» مع الكويت في نسخة 2010، والهولندي بيم فيربيك «مرة واحدة»، عندما قاد عُمان للتتويج باللقب في 2017، وتوج البرتغالي هيليو سوزا باللقب «مرة واحدة» مع البحرين في نسخة 2019، وأخيراً الإسباني خيسوس كاساس «مرة واحدة» باللقب مع العراق في النسخة الأخيرة 2023.

أما المدرسة اللاتينية فكانت حاضرة بقوة عن طريق المدرب البرازيلي، الذي توج باللقب 4 مرات، البداية كانت مع ماريو زاجالو «مرة واحدة» عندما قاد الكويت للتتويج باللقب نسخة 1976، ثم شيرول «مرة واحدة» مع الكويت في نسخة 1982، ولويس فيليب سكولاي «مرة واحدة» مع الكويت في 1990، ولابولا «مرة واحدة» مع قطر في 1992.

وشهدت قائمة المدربين المتوجين باللقب، «ثنائي عربي»، نجح في قيادة المنتخبات الخليجية لمنصات التتويج، حيث قاد المصري طه الطوخي الكويت للتتويج بأول لقب في أول نسخة 1970، وكرر الجزائري جمال بلماضي الإنجاز ذاته مع قطر في نسخة 2014.

وكان المدرب الوطني حاضراً في المدربين المتوجين، حيث توج عمو بابا «3 مرات» باللقب مع منتخب العراق نسخ 1979 و1984 و1988، والكويتي صالح زكريا «مرة واحدة» مع منتخب بلاده في نسخة 1986، والسعودي محمد الخراشي «مرة واحدة» نسخة 1994، ومواطنه ناصر الجوهر «مرة واحدة» في نسخة 2002، وأخيراً مهدي علي «مرة واحدة» الذي قاد منتخب الإمارات للتتويج باللقب في نسخة 2013.