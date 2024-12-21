السبت 21 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرونا ينهي «الستة العجاف»!

جيرونا ينهي «الستة العجاف»!
21 ديسمبر 2024 10:45

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بـ «ملفات شائكة»!
برشلونة وأتلتيكو.. «معركة الصدارة»!


سجل ديفيد لوبيز وأبيل رويز وأرناوت دانجوما ثلاثة أهداف، قادت جيرونا للفوز 3- صفر، على ضيفه بلد الوليد المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ عاد جيرونا بذلك إلى طريق الانتصارات، بعد 6 مباريات متتالية بلا فوز في كل المسابقات.
وصعد جيرونا إلى المركز الثامن، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة، بينما ظل بلد الوليد في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.
وفرض جيرونا سيطرته على مجريات اللعب، وافتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، إذ سدد ميجيل جوتيريز كرة من ركلة حرة وجهها لوبيز إلى الزاوية العليا من المرمى.
وقال قلب الدفاع لوبيز «هو ليس أفضل هدف في مسيرتي، ولكن سيكون له أهميته في نهاية الموسم، لعبنا مباريات جيدة على أرضنا، وقد سيطرنا على المباراة، علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، هذا يمنحنا مزيداً من راحة البال، ونحن راضون».
وعزز رويز تقدم جيرونا بضربة رأس من مسافة قريبة، إثر عرضية من جوتيريز في الدقيقة 39، قبل أن يضيف البديل دانجوما الهدف الثالث للفريق، قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، ليكون أول هدف له بقميص جيرونا.
ولم ينجح بلد الوليد في تهديد مرمى أصحاب الأرض بالشكل الكافي، إذ سجل تسديدة واحدة فقط طوال المباراة، وتلقى الفريق الهزيمة الـ12 له، خلال 18 مباراة بالدوري، والأولى تحت قيادة المدرب الجديد دييجو كوكا.
وقال لوكاس روسا ظهير أيمن بلد الوليد «نتمسك بالثقة حتى النهاية، في العام المقبل، يتعين علينا أن نكون جميعاً متحدين وننتقد أنفسنا كثيراً».

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
بلد الوليد
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
منتخب الإمارات إلى نهائي كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب الإمارات إلى نهائي كأس آسيا للبادل
اليوم 12:22
«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»
الرياضة
«سباق ثلاثي» على «قمة السلة»
اليوم 12:13
«زلزال 25» بطل «الشراعية 22» في دبي
الرياضة
«زلزال 25» بطل «الشراعية 22» في دبي
اليوم 12:11
«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»
الرياضة
«الدراج ريس» يشعل أجواء التحدي في «مهرجان ليوا الدولي»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©