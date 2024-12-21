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الرياضة

ميلان يكسب فيرونا ويخسر لياو!

ميلان يكسب فيرونا ويخسر لياو!
21 ديسمبر 2024 10:47

 
ميلان (رويترز)

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سجل تيجاني ريندرز هدفاً في الشوط الثاني، قاد به ميلان للفوز 1- صفر على مضيفه هيلاس فيرونا، في مباراة مثيرة ضمن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وجاء هدف ميلان في الدقيقة 56، عندما انطلق ريندرز في توقيت جيد، ليتجاوز الدفاع قبل أن يسدد الكرة بمهارة في الزاوية العليا للمرمى.
ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر أتالانتا، بينما تجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة في المركز الـ17.
واعترف ريندرز عقب المباراة بأن الفوز كان مهماً للغاية، بعد التعادل السلبي مع جنوة في الجولة الماضية من الدوري.
وقال لمنصة دازون «فوز مهم للغاية، لم نفز في المباراة الماضية، لذلك كان علينا الرد عبر هذه المباراة، وقد كانت صعبة، لكننا حصدنا النقاط الثلاث، ويمكننا الاحتفال بالكريسماس».
وكان فيرونا الأقرب للتسجيل في الشوط الأول، وقد واجه باولو فونسيكا مدرب ميلان ضربة جديدة تتعلق بالإصابات، إذ اضطر المهاجم رافائيل لياو للخروج خلال الشوط الأول، بسبب ما يبدو أنها مشكلة في الفخذ، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإصابات.
وبعد أن سجل ريندرز هدفه، لجأ ميلان، الذي حقق انتصاراً واحداً خلال آخر خمس مباريات سابقة بالدوري، إلى حيلة إهدار الوقت.
وتوترت الأمور وجرى طرد أحد أعضاء الجهاز الفني لفيرونا بسبب الاعتراض خلال الوقت بدل الضائع.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
هيلاس فيرونا
رافائيل لياو
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