ألمانيا تعلن «سوبر بيكنباور»



ميونيخ (أ ف ب)



أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أن الكأس السوبر المحلية ستحمل اعتباراً من النسخة المقبلة في أغسطس 2025، اسم الأسطورة فرانز بيكنباور المتوفى في السابع من يناير الماضي عن عمر 78 عاماً.

وأوضحت الرابطة في بيان أن «المبارزة السنوية بين بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا ستسمى في المستقبل الكأس السوبر فرانز بيكنباور».

ونظمت مباراة الكأس السوبر من عام 1987 إلى عام 1996 من الاتحاد الألماني للعبة، قبل أن تتكفل الرابطة بتنظيمها منذ عام 2010.

وتقام نسخة 2025-2026 من الكأس السوبر بيكنباور في 16 أغسطس 2025.

وفاز أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور بلقب الدوري الألماني خمس مرات لاعباً «1969، 1972، 1973، 1974، 1980»، والكأس أربع مرات «1966، 1969، 1969 و1971».