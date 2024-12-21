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الرياضة

أنشيلوتي: انتهى وقت تأقلم مبابي!

أنشيلوتي: انتهى وقت تأقلم مبابي!
21 ديسمبر 2024 22:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يواجه ريال مدريد الأحد إشبيلية في «الجولة 19» للدوري الإسباني «الليجا»، وانتهز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني هذه الفرصة للحديث عن الدور الذي يتمنى أن يلعبه الفرنسي كيليان مبابي خلال المباراة، وما يعقبها من لقاءات، بعد أن تألق مؤخراً في نهائي كأس القارات، وسجل هدفاً في فوز فريقه 3- صفر على باتشوكا المكسيكي.
وقال أنشيلوتي: «عاد مبابي من جديد، وبدرجة كبيرة إلى «الفورمة»، وانتهت فترة تأقلمه مع الفريق، وأصبح يعبر عن نفسه بصورة أفضل، حتى وإن كان لم يصل بعد إلى قمة مستواه، ولكنه شفي من إصابته الأخيرة، وأراه أصبح لديه دافع أكبر للتألق والإجادة، ويمتلئ حماساً، ولكنه كان من قبل يحتاج إلى المزيد من الوقت مثله في ذلك مثل أي لاعب، والآن انتهى وقت التأقلم». 
وأضاف أنشيلوتي: «على مبابي أن يتحسن أيضاً بالنسبة للاستمرارية في الحفاظ على مستواه، وأن يبذل جهداً أكبر في التحرك في المقدمة، وأنا لا أطلب منه المساعدة في الدفاع، وإنما التمركز الجيد في الأمام في المكان والوقت المناسبين، من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها».
وإذا كان مبابي وصل سجل حتى الآن 13هدفاً في 23 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، وهو رقم بعيد عن معدلاته الطبيعية، عندما كان في باريس سان جيرمان، إلا أن ذلك لا يثير قلق أنشيلوتي على الإطلاق.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في تريب «الليجا» برصيد 37 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يتصدر المسابقة برشلونة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد برصيد 38 نقطة لكل منهما.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
إشبيلية
كيليان مبابي
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