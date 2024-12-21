إيمري: مانشستر سيتي يعاني «أزمة ثقة»

لندن (د ب أ)



أكد أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا أنه استشعر معاناة مانشستر سيتي من انخفاض في معدلات الثقة، مما ساعد فريقه على الفوز الثالث في آخر أربع مباريات.

وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لقد زادت معدلات الثقة والحالة الذهنية لدينا، بينما انخفضت لدى المنافس، وكان رد فعل لاعبينا رائعاً».

وأشار المدرب الإسباني «لم نقدم أداءً متكاملاً في الشوط الأول، لأننا تراجعنا كثيراً للوراء من أجل الدفاع».

وأضاف «أما في الشوط الثاني فتقدمنا للثلث الهجومي، ونتيجة لذلك سجلنا هدفاً ثانياً، وزادت الثقة، وقدمنا أداءً دفاعياً مميزاً على مدار 90 دقيقة».

وواصل مدرب أستون فيلا «لم يتسم مانشستر سيتي بالثقة التي يتمتع بها عادة». وختم إيمري تصريحاته «إيقاع الشوط الثاني كان مختلفاً، لقد سيطرنا وسجلنا، لذا كانت حالة المنافس أسوأ من الشوط الأول».

وفاز أستون فيلا على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ليتكبد حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم.