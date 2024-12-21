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الرياضة

مدرب اليمن: لماذا لا نكون مثل «اليونان»؟

مدرب اليمن: لماذا لا نكون مثل «اليونان»؟
22 ديسمبر 2024 01:48

الكويت (الاتحاد)

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وصف الجزائري نورالدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن، مواجهة العراق بالقوية. وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الاستعدادات للبطولة كانت متدرجة وعبر مراحل، ونأمل أن نظهر بشكل جيد في البطولة».
وأضاف: «نعم لدينا مشاكل مثل عدم انتظام الدوري وعدم القدرة على ضم بعض اللاعبين المحترفين، لكن عندما ندخل الملعب في مواجهة أي منافس نفكر فقط في المباراة وكيفية اللعب من أجل الظهور بشكل قوي».
وتابع: «جميع المنتخبات لها حق المنافسة على اللقب، ونحن حالنا حال هذه المنتخبات، لاسيما وأننا قادرون على الظهور بشكل قوي رغم الظروف الصعبة».
وقال مازحاً: «لماذا لا نكون مثل اليونان في كأس أمم أوروبا في 2004، وكانت كل الترشيحات وقتها تصب في صالح المنتخبات الكبرى».

اليمن
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العراق
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