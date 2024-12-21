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الرياضة

دراجان: مواجهة «الأخضر» تختلف عن المونديال

دراجان: مواجهة «الأخضر» تختلف عن المونديال
22 ديسمبر 2024 01:48

الكويت (الاتحاد)

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قال مدرب منتخب البحرين دراجان إن مواجهة المنتخب السعودي في افتتاح مباريات المنتخبين، «صعبة للغاية»، وتختلف عن مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس العالم.
وقال دراجان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الظروف مختلفة والأجواء مختلفة، نحن أمام منتخب مرشح للقب، ويمتلك مدرباً بحجم رينارد، الذي يعرف الكثير عن الكرة الخليجية، لذلك فإن اللقاء خارج التوقعات».
وأضاف: «لقد جئنا إلى هنا بهدف المنافسة على اللقب»، مشدداً على أنه سيلعب مباراة مفتوحة، ولن يلعب مدافعاً كما يتوقع البعض، ووجَّه الشكر إلى الكويت على التنظيم وكرم الضيافة.

منتخب البحرين
البحرين
المنتخب السعودي
كأس العالم
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