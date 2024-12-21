رينارد: لم نأتِ إلى الكويت لـ «النزهة»

الكويت (الاتحاد)

وصف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، مواجهة البحرين في افتتاح مباريات المنتخبين في «خليجي 26» بالصعبة، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «بكل تأكيد المباراة أمام منافس بحجم البحرين ستكون صعبة، لاسيما وأن كل منتخب قادم بهدف واحد وهو المنافسة على اللقب».

وشدد على أن السعودية استعدت للبطولة، وجاءت للمنافسة على الكأس، مشيراً إلى أن البعثة السعودية لم تأتِ إلى الكويت لمجرد الزيارة، والنزهة، ولكن جاؤوا للمنافسة بقوة على اللقب.

ورغم تأكيده على أن السعودية جاءت للمنافسة على البطولة، إلا أنه أكد أن الهدف الرئيس بالنسبة له عندما عاد لتدريب «الأخضر» هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وفيما يخص الغيابات، قال: «هناك غيابات أهمها سالم الدوسري»، مشيراً إلى أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويقاتل من أجل المشاركة ولو لدقائق في هذه البطولة، وأعلن أن قرار مشاركة فراس البريكان سيتم حسمه في التدريب الأخير.