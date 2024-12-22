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الرياضة

«زيد ياس» يخطف الأضواء في سباق أبوظبي للخيول

«زيد ياس» يخطف الأضواء في سباق أبوظبي للخيول
22 ديسمبر 2024 11:17

عصام السيد (أبوظبي)
خطف المهر «زيد» لـ«ياس للسباقات»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، الأضواء، وتفوق بجدارة على منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب «جبل الظنة»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 2:41:94 دقيقة، خلال حفل السباق الثامن لمضمار أبوظبي للسباق، الذي أقيم بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 7 أشواط، وبلغت إجمالي الجوائز المالية المرصودة للفائزين 466 ألف درهم.
شهد السباق وتوج الفائزين، علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للسباق، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول، فيما حقق ثنائية كل من الفارسين ساندرو بايفا، وكونور بيسلي.
وافتتحت المهرة «ياسمين بينونة» لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا الفوز في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من إنتاج الإمارات في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر علي لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:32:54 دقيقة.
وحلق «الترف» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب جبل حفيت البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، المخصص للخيول العربية الأصيلة للتكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق، مسجلاً 1:31:94 دقيقة.
وخطف «الفاتح» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، الأنظار في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن ثلاث سنوات فما فوق، على لقب جبل جيس البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 1:44:30 دقيقة.
وتفوق «إي أس فايز» لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف، بإشراف حمد المرر، وقيادة ساندرو بايفا، على منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 2400 متر على لقب جبل الفاية البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم والمخصص للخيول العربية من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، مسجلاً 2:43:07 دقيقة.
ونال الجواد «ستورمي أوشن» لعبد الله المناحي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، جائزة الشوط السادس لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب جبل الرحراح البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 2:15:91 دقيقة.
وكان «أكسبيرت شويس» لسكاي ريسنج، بإشراف خوليو أولسكواجا، وقيادة جيم كرولي مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة حيث حصد لقب جبل مبرح البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، مسجلاً 1:23:58 دقيقة.

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