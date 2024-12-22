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الرياضة

هالاند يعترف بـ«الإحباط»

هالاند يعترف بـ«الإحباط»
22 ديسمبر 2024 14:19

 
لندن (د ب أ)

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حث إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على الإيمان ببعضهم بعضاً، والاستمرار في العمل على أرض الملعب، بعد الهزيمة 1-2 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال هالاند، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، بعد المباراة: «بالطبع نحن محبطون، هذا ليس جيداً بما فيه الكفاية مني».
وأضاف: «إنهم لاعبون جيدون، من الصعب القدوم إلى هنا، لكننا مانشستر سيتي، وعلينا أن نستمر ونؤمن ببعضنا بعضاً، وعلينا أن نستمر في العمل الجاد».
وأردف: «أولاً، أنظر إلى نفسي لم أفعل الأشياء بشكل جيد بما فيه الكفاية، لم أسجل الفرص التي أحصل عليها، علي أن أتحسن».
وأوضح: «بالطبع، ثقتنا ليست الأفضل نحن نعرف مدى أهمية الثقة، ويمكنك أن ترى أنها تؤثر على كل إنسان هكذا هو الحال، علينا أن نستمر ونبقى إيجابيين، على الرغم من صعوبة الأمر».
وعن سؤال هالاند عن جهود جوارديولا لتحويل نتائج الفريق، بعد أن تم تصويره في مناقشات مع المدرب في نفق فيلا بارك بعد المباراة، أعرب النرويجي عن إيمانه الكامل بتعليمات وتكتيكات مدرب السيتي، وهو واثق من أن المدير الفني سيقود الفريق إلى العودة لتحقيق نتائج إيجابية.
وقال: «إنها التفاصيل الصغيرة لا أتذكر الآن ما قاله جوارديولا، أعتقد أننا خسرنا للتو مباراة أخرى، ولكن ربما كانت بعض التعليمات الصغيرة للقيام بالأشياء بشكل أفضل».
وأوضح: «لقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات في سبع سنوات، لن ننسى ذلك أبداً».
واختتم هالاند تصريحاته قائلاً: «سيجد الحلول، لقد فعل ذلك كل عام وما زلنا نؤمن به وعلينا أن نعمل بجدية أكثر من أي وقت مضى الآن».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
جوارديولا
أستون فيلا
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