إيفرتون يحرم تشيلسي من صدارة «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أوقف إيفرتون صحوة تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحرمه من التقدم للصدارة، ولو بصورة مؤقتة، مانحا هدية ثمينة لجاره اللدود ليفربول.

وفرض إيفرتون التعادل من دون أهداف على ضيفه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بينهما، بالمرحلة ال17 للمسابقة على ملعب جوديسون بارك.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال ال90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وبقي تشيلسي، الذي كان يطمح لحصد انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، الذي بات بإمكانه توسيع الفارق مع نظيره اللندني إلى 4 نقاط، حال فوزه على توتنهام، علماً بأن الفريق الأحمر مازال يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد إيفرتون، إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز القاع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.



