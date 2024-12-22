بورنموث يقهر مانشستر يونايتد في داره!

مانشستر (رويترز)



حقق بورنموث فوزاً كبيراً على مانشستر يونايتد 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أجواء باردة على استاد أولد ترافورد، بفضل أهداف دين هويسن وجاستن كلويفرت وأنطوان سيمينيو، ليتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب.

وحقق بورنموث فوزه الرابع في 5 مباريات بالدوري، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بعد 17 مباراة، فيما يحتل اليونايتد المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وسجل هويسن هدف التقدم للضيوف، عندما قفز فوق جوشوا زيركزي، ليحول ركلة حرة نفذها رايان كريستي برأسه في الشباك في الدقيقة 29.

وبينما أمطر اليونايتد مرمى بورنموث بالتسديدات قبل نهاية الشوط الأول، كان الضيوف هم من حسموا المباراة تقريباً بهدفين في غضون دقيقتين في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وسجل كلويفرت من ركلة جزاء في الدقيقة 61، بعد أن عرقل نصير مزراوي الجناح الهولندي.

واستمرت احتفالات جماهير بورنموث، عندما مرر دانجو واتارا الكرة إلى سيمينيو داخل منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين.

ولم يبد ليساندرو مارتينيز مدافع يونايتد مقاومة كبيرة، عندما أطلق سيمينيو تسديدة قوية مرت من فوق الحارس أندري أونانا.