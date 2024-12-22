الوصل يتفوق على بني ياس بـ «ثلاثية»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز الوصل على بني ياس 3-1، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، باستاد زعبيل، ويلتقي الفريقان إياباً يوم 29 ديسمبر الجاري على ملعب «السماوي».

وسجل أهداف «الإمبراطور» أداما ديالو في الدقيقة 36، وجوناتاس في الدقيقة 49، وسيونج جونج في الدقيقة 63، فيما أحرز لازار ماركوفيتش هدف «السماوي» في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أحرز أداما ديالو الهدف الأول للوصل، بعدما تابع كرة مرتدة من فهد الظنحاني حارس بني ياس، إثر رأسية تاكاشي في الدقيقة 36، وأضاف جوناتاس سانتوس الهدف الثاني بكرة هيأها نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 49، وأكمل سيونج هيوون جونج «الثلاثية» بتسديدة رأسية، من تمريرة علي صالح، وقلص بني ياس الفارق بهدف لازار ماركوفيتش في الدقيقة 92.