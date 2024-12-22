العراق يستهل رحلة «حامل اللقب» برأسية أيمن



الكويت (الاتحاد)



استهل منتخب العراق «حامل اللقب» مشواره في كأس الخليج العربي لكرة القدم، «خليجي 26»، في الكويت، بالفوز على اليمن 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية.

وسجل الهدف الوحيد أيمن حسين في الدقيقة 65، ويعتبر «الهدف 133» لـ «أسود الرافدين» في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج والشخصي الرابع للاعب خلال مشاركاته في البطولة.

حمل الشوط الأول الكثير من الفرص الضائعة للمنتخبين، منها التسديدة الصاروخية من إبراهيم بايش مرت بجوار المرمى في الدقيقة 20، ورد اليمن بأخطر محاولاته بعد انفراد عمر الداحي، إلا أنه سدد الكرة بعيداً في الدقيقة 28، وتألق محمد أمان حارس اليمن في التصدي لأكثر من كرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل منتخب العراق الضغط مطلع الشوط الأول، وتصدت العارضة لتسديدة قوية من علي جاسم من داخل المنطقة في الدقيقة 62.

وجاءت الانفراجة بكرة رأسية من أيمن حسين الذي ارتقى لتمريرة عرضية بشكل مثالي، وأسكنها داخل الشباك في الدقيقة 65، هدأ إيقاع اللعب في الدقائق المتبقية من اللقاء، ليحصد «حامل اللقب» أول ثلاث نقاط.