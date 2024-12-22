مباراتان في بطولة «ليوا الدولية» بالظفرة

الظفرة (وام)



تقام مباراتان في بطولة «ليوا الدولية» لكرة القدم، يوم الاثنين إذ يلتقي بني ياس والظفرة في المباراة الأولى على الملعب الرئيسي رقم 2، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي الجزيرة والخلود السعودي على استاد حمدان بن زايد.

ويستضيف نادي الظفرة البطولة إلى 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة أندية العين والجزيرة وبني ياس والوحدة والظفرة والخلود السعودي.

وشهدت البطولة في يومها الأول تعادل الظفرة مع الوحدة سلبياً في المباراة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق العين من الفوز على الخلود السعودي 2-صفر، أحرزهما خالد الحساني في الدقيقة 20، وهاليرو ساركي في الدقيقة 58.