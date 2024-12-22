مارسيليا يقسو على سان إتيان في كأس فرنسا



سانت إتيين (أ ف ب)



ضرب مارسيليا مضيفه سانت إتيان «المنقوص»، وفاز عليه 4-0، وبلغ دور الـ 16 من كأس فرنسا لكرة القدم.

وكان الفريق الجنوبي فاز على منافسه بهدفين في الثامن من الشهر الحالي، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

وجاءت خسارة سانت إتيان الثقيلة في دور الـ32 من المسابقة، بعد يومين على إقالة مدربه أوليفييه دالوجليو وتعيين النرويجي إيريك هورنيلاند الذي تابع المباراة من المدرجات، خلفاً له.

وقاد لوران يوار، مدير مركز تدريب سانت إتيان، الفريق في هذه المباراة قبل تسليم المنصب إلى المدرب الجديد الذي سيباشر التمارين بعد عطلة الميلاد في 29 الشهر الحالي.

واستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف أصحاب الضيافة، بعد طرد السنغالي إبراهيم سيسوكو في الدقيقة 21، وسجل له الإنجليزي مايسون جرينوود (22) وأدريان رابيو (34) في الشوط الأول، قبل أن يضيف البرازيلي لويس هنريكي الثالث (68)، والدنماركي بيار-إميل هويبيرج الرابع (81).

وتأهل موناكو ثالث الدوري إلى الدور عينه بفوزه على أونيون سان-جان من الدرجة السادسة 4-1.

سجل لفريق الإمارة المغربي إلياس بن الصغير (20)، البرازيلي فاندرسون (37)، الهولندي جوردان تيسي (65) والبديل جورج إلينيكينا (90+1)، الذي أهدر له السويسري بريل إمبولو (45+4) والياباني تاكومي مينامينو (58) ركلتي جزاء.

وسجل البديل بنجامان تورنييه (83) هدف أونيون سان-جان.

وبالنتيجة عينها، تأهل رين على حساب بوردو من الدرجة الرابعة، كما فاز دونكورك من الدرجة الثانية على أوكسير بهدف ورين على موتزيج من الدرجة الثامنة 3-1.