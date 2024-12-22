الأحد 22 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا يقسو على سان إتيان في كأس فرنسا

مارسيليا يقسو على سان إتيان في كأس فرنسا
22 ديسمبر 2024 21:20

 
سانت إتيين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء فرنسا المكلف يجري تعديلات أخيرة على حكومته
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يبدأ ولايته


ضرب مارسيليا مضيفه سانت إتيان «المنقوص»، وفاز عليه 4-0، وبلغ دور الـ 16 من كأس فرنسا لكرة القدم.
وكان الفريق الجنوبي فاز على منافسه بهدفين في الثامن من الشهر الحالي، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.
وجاءت خسارة سانت إتيان الثقيلة في دور الـ32 من المسابقة، بعد يومين على إقالة مدربه أوليفييه دالوجليو وتعيين النرويجي إيريك هورنيلاند الذي تابع المباراة من المدرجات، خلفاً له.
وقاد لوران يوار، مدير مركز تدريب سانت إتيان، الفريق في هذه المباراة قبل تسليم المنصب إلى المدرب الجديد الذي سيباشر التمارين بعد عطلة الميلاد في 29 الشهر الحالي.
واستغل مارسيليا النقص العددي في صفوف أصحاب الضيافة، بعد طرد السنغالي إبراهيم سيسوكو في الدقيقة 21، وسجل له الإنجليزي مايسون جرينوود (22) وأدريان رابيو (34) في الشوط الأول، قبل أن يضيف البرازيلي لويس هنريكي الثالث (68)، والدنماركي بيار-إميل هويبيرج الرابع (81).
وتأهل موناكو ثالث الدوري إلى الدور عينه بفوزه على أونيون سان-جان من الدرجة السادسة 4-1.
سجل لفريق الإمارة المغربي إلياس بن الصغير (20)، البرازيلي فاندرسون (37)، الهولندي جوردان تيسي (65) والبديل جورج إلينيكينا (90+1)، الذي أهدر له السويسري بريل إمبولو (45+4) والياباني تاكومي مينامينو (58) ركلتي جزاء.
وسجل البديل بنجامان تورنييه (83) هدف أونيون سان-جان.
وبالنتيجة عينها، تأهل رين على حساب بوردو من الدرجة الرابعة، كما فاز دونكورك من الدرجة الثانية على أوكسير بهدف ورين على موتزيج من الدرجة الثامنة 3-1.

فرنسا
كأس فرنسا
مارسيليا
موناكو
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويض
الرياضة
محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويض
اليوم 22:50
أبوظبي
علوم الدار
غداً بداية الشتاء في الإمارات فلكياً
اليوم 22:21
الأهلي يستعرض أمام بلوزداد في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي يستعرض أمام بلوزداد في «أبطال أفريقيا»
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©