مانشستر يونايتد.. «رحلة مغرية»



مانشستر (د ب أ)



يفكر مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في القيام برحلة تسويقية إلى ماليزيا، وفقاً لتأكيدات وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويستعد الفريق الإنجليزي لرحلات السفر الطويلة مع إمكانية توجهه أيضاً إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل انطلاق الموسم المقبل 2025- 2026، كما تتفاوض إدارة مانشستر يونايتد حالياً بشأن التوجه إلى ماليزيا، بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري، رغم المخاوف من ضغط المباريات والبطولات، وتأثيرها على راحة اللاعبين.

وتأتي هذه الخطوة بعد سفر فريقي توتنهام ونيوكاسل إلى أستراليا لخوض مباراة ودية بينهما، بعد انتهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب مانشستر يونايتد آخر مرة في ماليزيا في عام 2009، ووقعت الخطوط الجوية الماليزية شراكة تسويقية تمتد لسنوات لتصبح أحد الرعاة الرئيسيين للنادي العالمي منذ مارس.

ومن المقرر أن ينتهي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 25 مايو المقبل، ويأمل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه روبن أموريم في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو ونهائي الدوري الأوروبي في 21 مايو.