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الرياضة

مدرب إنتر ميلان يتوقع معركة في «الكالشيو»!

مدرب إنتر ميلان يتوقع معركة في «الكالشيو»!
22 ديسمبر 2024 21:36

 
لندن (د ب أ)

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قال سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إن المنافسة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، باتت أقوى في الوقت الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، يحتل المركز الثالث في الترتيب، ولديه مباراة مؤجلة أكثر من أتالانتا المتصدر ونابولي صاحب المركز الثاني.
ويستضيف إنتر ميلان منافسه كومو، مساء الاثنين، حيث يتطلع لتحقيق الفوز الرابع على التوالي.
وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: «نعمل دائماً من أجل التحسن، وهناك منافسة قوية في الدوري الإيطالي».
وأضاف: «هناك ثلاثة أو أربعة فرق في المستوى ذاته هذا الموسم، لذلك ستكون معركة، ونحتاج إلى اتخاذ خطوة إضافية».
ويحتل كومو، الصاعد هذا الموسم، والذي يدربه سيسك فابريجاس، نجم إسبانيا وأرسنال وتشيلسي السابق، المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.
وقال إنزاجي: «ندرك أن هناك صعوبات، وكومو فريق جيد ولديه مزيج من الخبرة والشباب». وأضاف: «سيسك فابريجاس يظهر إمكانياته الكبيرة كمدرب في الدوري الإيطالي، وستكون مباراة معقدة للغاية».

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
أتالانتا
نابولي
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