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الرياضة

ريال مدريد يتخطى برشلونة في «سباق الوصافة»!

ريال مدريد يتخطى برشلونة في «سباق الوصافة»!
22 ديسمبر 2024 21:39

مدريد (أ ف ب)

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انتزع ريال مدريد الفائز أخيراً بكأس إنتركونتيننتال للقارات المركز الثاني من غريمه برشلونة، وبات وصيف جاره اللدود أتلتيكو، بفوزه على ضيفه إشبيلية 4-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحسم الريال النتيجة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الفرنسي كيليان مبابي (10) والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (20) والبرازيلي رودريجو (34)، قبل أن يضيف المغربي إبراهيم دياز الهدف الرابع في الشوط الثاني (53).
وسجل إيساك روميرو (35) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (85) هدفي إشبيلية.
وتقدّم الريال وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا للمركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتراجع للمركز الثالث بخسارته أمام القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو 1-2، ما سمح للأخير بالاستئثار بالصدارة مع 41 نقطة.
وتجمد رصيد إشبيلية الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
واختتم الفريق الملكي العام الجاري، بفوز في عقر داره، بعدما تأرجحت نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث كان خسر أمام أتلتيك بلباو 1-2، وفاز على جيرونا 3-0، وتعادل مع رايو فايكانو 3-3 في المراحل الثلاث الماضية.
وخاض لاعب الوسط خيسوس نافاس في سن الـ 39 عاماً الذي دخل أرض الملعب في الدقيقة 65، مباراته الأخيرة في مسيرته التي تضمنت لعبه 883 مباراة، منها 705 مع النادي الأندلسي، وهو رقم قياسي.
وبكّر الريال في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين المغربي دياز والبرازيلي رودريجو الذي مرر الكرة إلى مبابي سددها الأخير من مسافة 20 متراً خادعة استقرت في الشباك (10)، ورفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف في «الليجا» هذا الموسم.
وعزز فالفيردي تقدّم فريقه بعد ركلة ركنية وصلت إلى الفرنسي إدواردو كامافينجا ليمرر الكرة إلى الأوروجوياني الذي سددها صاروخية من 25 متراً على يسار الحارس ألفارو فرنانديز الذي لم يحرّك ساكنا (20)، في خامس أهدافه من خارج المنطقة هذا الموسم.
وقبل انتهاء الشوط الأول، أضاف رودريجو الهدف الثالث بعد لعبة جماعية ساحرة انتهت بتمريرة داخل المنطقة تابعها الدولي البرازيلي تسديدة قوية في الشباك (34).
ولم ينتظر الفريق الأندلسي أكثر من دقيقة لتقليص الفارق بعدما تابع روميرو غير المراقب داخل المنطقة عرضية من خوانلو سانشيس برأسه في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
وأعاد الريال الفارق إلى ثلاثة أهداف مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من مبابي إلى دياز الذي سيطر على الكرة بقدمه اليمنى، وسدد باليسرى من فوق الحارس (53)، قبل أن يضيف البلجيكي لوكيباكيو الثاني لمصلحة إشبيلية بعدما باغت دفاع ريال بسرعته ودخل المنطقة وسدد بقوة بقدمه اليسرى لتدخل الكرة المرمى رغم محاولة كورتوا صدها (85).

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
كيليان مبابي
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