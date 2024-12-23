ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»

لندن (د ب أ)

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن غياب جناح الفريق ونجمه بوكايو ساكا لعدة أسابيع بعد أن تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 1/5 في بطولة الدوري الإنجليزي السبت. وبسؤاله حول حالة النجم البالغ من العمر 23 عاماً قال أرتيتا: «لا يبدو الأمر جيداً، سيغيب لعدة أسابيع».

ونشرت لقطات لساكا وهو يغادر ملعب «سلهرست بارك» على عكاز، الأمر الذي أفسد احتفالات أرسنال بالفوز الثاني على التوالي على حساب كريستال بالاس في أربعة أيام، وذلك بعدما سجل جابرييل خيسوس ثلاثة أهداف في شباكهم ليتأهل الفريق إلى قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أرتيتا بعد مباراة يوم السبت: «لقد شعر بشيء ما في أوتار الركبة ولم يكن قادراً على المواصلة، سيتعين علينا تقييم حالته لذلك أنا قلق للغاية». وأضاف: «من الصعب إعطاء تشخيص الآن، لقد جرى فحصه ومن الصعب معرفة مدى سوء الإصابة». وتابع أرتيتا: «من سوء الحظ ومع هذا الكم من المباريات التي نلعبها كل ثلاثة أيام، هذا لا يفاجئني، لكن الفريق سيظهر ردة فعل تجاه ذلك».