الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»

ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»
23 ديسمبر 2024 19:13

 

لندن (د ب أ)
كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن غياب جناح الفريق ونجمه بوكايو ساكا لعدة أسابيع بعد أن تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس 1/5 في بطولة الدوري الإنجليزي السبت. وبسؤاله حول حالة النجم البالغ من العمر 23 عاماً قال أرتيتا: «لا يبدو الأمر جيداً، سيغيب لعدة أسابيع».
ونشرت لقطات لساكا وهو يغادر ملعب «سلهرست بارك» على عكاز، الأمر الذي أفسد احتفالات أرسنال بالفوز الثاني على التوالي على حساب كريستال بالاس في أربعة أيام، وذلك بعدما سجل جابرييل خيسوس ثلاثة أهداف في شباكهم ليتأهل الفريق إلى قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وقال أرتيتا بعد مباراة يوم السبت: «لقد شعر بشيء ما في أوتار الركبة ولم يكن قادراً على المواصلة، سيتعين علينا تقييم حالته لذلك أنا قلق للغاية». وأضاف: «من الصعب إعطاء تشخيص الآن، لقد جرى فحصه ومن الصعب معرفة مدى سوء الإصابة». وتابع أرتيتا: «من سوء الحظ ومع هذا الكم من المباريات التي نلعبها كل ثلاثة أيام، هذا لا يفاجئني، لكن الفريق سيظهر ردة فعل تجاه ذلك».

أخبار ذات صلة
فان دايك: أرقام صلاح مع ليفربول تتحدث عن نفسها
المركز السابع.. تاريخ جوارديولا يرفض «الواقع»!
أرسنال
أرتيتا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كأس الرابطة الإنجليزية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
أبرز مواقع الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي
علوم الدار
أبرز مواقع الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي
اليوم 19:36
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»
علوم الدار
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق مبادرة «هوية أصيلة وإرث مستدام»
اليوم 19:24
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
الترفيه
«مهرجان أم الإمارات» يستقبل 2025 بألعاب نارية مبهرة
اليوم 19:15
ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»
الرياضة
ساكا يفسد احتفالات أرسنال بـ «العكاز»
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©