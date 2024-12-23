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62381 متفرجاً بمباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»

62381 متفرجاً بمباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»
23 ديسمبر 2024 19:40

الكويت (الاتحاد)
شهدت بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، التي انطلقت في الكويت السبت الماضي، حضوراً جماهيرياً بلغ 62381 متفرجاً.
وكانت المباراة الافتتاحية، التي جمعت بين منتخبي الكويت وعُمان على استاد جابر الأحمد الدولي، هي الأكبر في عدد الحضور الجماهيري وبلغت 42445 متفرجاً، مما أضفى أجواء حماسية على المباراة الافتتاحية وباقي مواجهات البطولة بشكل عام.
ويأتي في الترتيب الثاني كأكثر المباريات حضوراً جماهيرياً، مباراة البحرين والسعودية، والتي انتهت بفوز البحرين بنتيجة 3-2، بعدد حضور بلغ 7726 متفرجاً، ويليها مباراة العراق واليمن بحضور 7203 متفرجين، وأخيرا مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر بـ 5007 متفرجين.

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